Flagrada com Marrone, jovem de 18 anos se pronuncia: "Me deixem em paz"

Flagrada com Marrone, jovem de 18 anos se pronuncia e nega romance com o cantor; veja

Um flagra do cantor Marrone realizado no último final de semana segue repercutindo nas redes sociais. Isso porque ele apareceu ao lado de uma jovem de apenas 18 anos que seria sua suposta namorada.

Aos 59 anos, o parceiro de Bruno foi criticado pelo registrado realizado nos bastidores do show em Caldas Novas, GO. Agora, Wanessa de Fátima, que apareceu na foto, resolveu explicar que os dois não estão juntos.

"Não temos nada. O conheci no dia do evento, poucos minutos antes da foto que tiraram. Foi um mal-entendido. Me deixem em paz, por favor. Parem de ficar dando seguimento a essa história", disse ela ao jornal 'Extra'.

Marrone está solteiro desde que terminou seu relacionamento com a assessora Anna Paula Farfalla em junho deste ano. Os dois ficaram juntos por alguns meses e fizeram inclusive aparições em público trocando juras de amor.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Wanessa De Fátima (@wanessadefatima_)

Marrone fala da participação no The Masked Singer

Em 2022, Marrone participou do programa The Masked Singer, da Globo. “Foi uma experiência totalmente diferente de tudo que eu já fiz nessa vida. Eu já fiz algumas coisas com o Bruno, né? Agora, individual eu nunca tinha feito nada. Para mim é uma experiência única, as músicas que eu cantei eu sempre amei, mas eu nunca ia imaginar que eu ia ser convidado para fazer um programa assim. Eu senti muito feliz de poder participar. Foi e sempre será uma honra muito grande ter participado do 'The Masked Singer Brasil'. Eu estou muito feliz. Se tiver outro programa assim será um prazer estar de novo", disse ao Gshow.

Ele ainda contou como funciona os bastidores da atração. "Eu quase não encontrava com os outros participantes e todos sempre com a roupa escrito ‘Não fale comigo’. Eu via as pessoas, mas não sabia quem estava atrás da máscara. Minha guardiã que intermediava as conversas com a produção", explicou ele.