Fiuk surge com a mãe e Glória Pires e brinca: ''Melhor que ter uma mãe, é ter duas''

Ator e cantor Fiuk compartilha registro de encontro com Gloria Pires ao lado de sua mãe, Cristina Karthalian

O cantor Fiuk (31) entrou na brincadeira dos fãs e divertiu a web neste sábado, 09! O ator compartilhou foto de um encontro especial com a atriz Gloria Pires (58)!

Na imagem, publicada em seu perfil no Instagram, o ator também surgiu ao lado de sua mãe, Cristina Karthalian, e brincou com o fato de parte do público achar que ele é filho de Gloria.

"Melhor que ter uma mãe é ter duas", escreveu ele ne legenda.

"Que foto, repito, QUE FOTOOOO", "E duas mães incríveis", "Muito amor e respeito nessa foto!! Amei", "Que foto mais linda meu Deussssss", "Quanta beleza em uma foto só", elogiaram os internautas nos comentários.

A brincadeira iniciou quando o filho de Fábio Jr (68) estava confinado no BBB 21. Alguns colegas de confinamento de Fiuk no reality da TV Globo, sabendo que ele é irmão de Cleo (39), presumiram que Gloria também fosse mãe dele. No entanto, os dois são meio-irmãos, só por parte de pai.

Gloria e Fiuk chegaram a fazer um vídeo brincando com a situação.

Gloria Pires exalta trabalho da filha em novo álbum

Recentemente, Gloria Pires usou as redes sociais para celebrar o novo álbum da filha, Antonia Morais (29), Ímpar 60! Ela publicou um vídeo de momentos da cantora no estúdio de gravação com um trecho de uma das músicas dela para divulgar o trabalho da herdeira: “Saiu! Corram pras plataformas digitais favoritas de vocês e ouçam muito Ímpar60, novo álbum da minha Antônia Morais! Cada música mais linda que a outra! Tem link direto nos stories!”.

Confira o encontro de Fiuk e a mãe com Gloria Pires:

