Fiuk aparece em clima de romance com namorada: "lindos"

Fiuk publicou foto agarrado com a namorada em praia paradisíaca

CARAS Digital Publicado em 20/10/2022, às 20h43

O cantor Fiuk está mais do que apaixonado e de tempos em tempos publica um clique amoros com a namorada, a atriz Thaisa Carvalho.

Na foto, os dois estão abraçados em clima de romanca em uma praia paradisíaca. "Onde e como eu queria estar hoje", escreveu o ex-BBB.

O casal ganhou uma chuva de elogios dos fãs do filho de Fabio Junior. "Lindos, felicidades e Deus os abençoe sempre", escreveu um seguidor.

Fiuk, em outra de suas postagens, publicou um vídeo em que o casal aparece junto em fotos de 2009, quando ela era apenas fã dele. O sonho virou realidade, não?

Confira a foto dos pombinhos Fiuk e Thaisa Carvalho:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por [+]FIUK (@fiuk)

O início do romance de Fiuk e Thaisa

Fã do cantor há anos, Thaisa e Fiuk contaram como a relação passou de admiração de ídolo e fã para romance. “Era estranho no começo, tinha medo de estragar essa relação de fã e ídolo”, disse Thaisa para a revista CARAS. “Tomei um susto quando a vi como mulher. Eu me culpei muito. Mesmo sabendo que ela já tinha mais de 20 anos, eu havia conhecido ela pequena! Demorei um tempo para aceitar que estava atraído”, confessou Fiuk.

Os dois comentam como é viver entre fama e anonimato. “Vejo o quanto ele se esforça para fazer coisas comigo que ele não fazia antes: ir à praia, caminhar no calçadão, parar um tempo no quiosque para tomar uma água de coco”, diz ela. “Eu tenho um lado simples, gosto de ir à feira, ao mercado, fazer coisas corriqueiras, mas nem sempre conseguimos”, completa Fiuk.