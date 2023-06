Filipe Ret chega ao lado da namorada em aeroporto do Rio de Janeiro

Cantor de rap Filipe Ret é flagrado em aeroporto ao lado de sua namorada, Agatha Sá

Nesta quarta-feira, 14, o cantor de rap Filipe Ret foi flagrado desembarcando em um aeroporto da cidade do Rio de Janeiro ao lado de sua namorada, a influenciadora Agatha Sá. O casal chegou ao Santos Dumont depois de assumir o relacionamento publicamente através de suas redes sociais na última segunda-feira, 12, depois do artista se envolver em uma polêmica envolvendo a influenciadora digital Sophia Barclay.

Bem-humorado e simpático, Filipe Ret acenou para os fotógrafos que estavam no local, enquanto sua namorada seguiu seu caminho, olhando o celular. O aerolook escolhido pelo casal foi bem confortável, para não atrapalhar a viagem.

Enquanto a influenciadora digital usava um cropped de mangas longas azul, com uma calça folgada na cor cinza, o cantor de rap carioca apostou em um conjunto de moletom na cor preta, completando o look com um par de óculos escuros como acessório.

Na última segunda-feira, 12, Filipe e Agatha usaram as redes sociais para anunciar o relacionamento. Em pleno Dia dos Namorados, os pombinhos celebraram o dia dos apaixonados com publicações juntinhos, contando a novidade para os seguidores. “Freelove” (amor livre), escreveu o cantor.

Filipe Ret e namorada - Créditos: Adão / AgNews

Filipe Ret e namorada - Créditos: Adão / AgNews



Quem é Agatha Sá? Influenciadora está namorando Filipe Ret

Mas quem seria a nova namorada de Filipe Ret, Agatha Sá? Influenciadora digital natural de Nova Olinda do Norte, no interior do Amazonas, Agatha Sá mora atualmente em Manaus, na capital do estado. Com 23 anos, a influenciadora também estudou Educação Física na Universidade Federal do Amazonas e conta com mais de 118 mil seguidores em seu perfil oficial no Instagram, que só cresce desde o anúncio do relacionamento com o cantor de rap.

Antes do relacionamento com Agatha Sá se tornar público, Filipe Ret se envolveu em uma polêmica entre romances. Acusado de oferecer uma proposta para outra influenciadora, o rapper teria feito um convite romântico para Sophia Barclay. A influencer fez questão de expor a proposta nas redes sociais, e ainda declarou a insistência do artista: “Quando me chamou, achei que poderia ser fã do meu trabalho. Ele é um artista que eu gosto, que meu companheiro gosta. Mas não, ele ainda me deixou irritada, porque saiu mandando nudes, mesmo depois de eu ter dito não. Ele ainda insistiu".

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!