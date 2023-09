Filho de Sérgio Mamberti encarna papel do pai em peça sobre o holocausto: 'Missão'

Em entrevista à CARAS Brasil, Duda Mamberti refletiu sobre homenagem ao pai no teatro e compartilhou momentos da reta final da vida do ator

Sérgio Mamberti, que morreu em 2021 aos 82 anos, ganhará homenagem do filho no teatro. Duda Mamberti (57), um dos herdeiros do ator, vai viver o último papel interpretado pelo pai nos palcos ao estrelar a peça Ovo de Ouro, que estreia neste sábado, 2, no Teatro Itália Bandeirantes, em São Paulo. Em entrevista à CARAS Brasil, o artista compartilhou a experiência de encarnar o personagem na trama sobre o holocausto e ainda refletiu sobre momentos da reta final da vida do pai: "Missão".

"Sérgio Mamberti chegou a ensaiar outra peça, mas com a pandemia o espetáculo acabou não se realizando com ele vivo, então Ovo de Ouro foi a última peça que ele fez em vida no presencial. Depois, ele só fez peças no online, comigo dirigindo ou com o [Ricardo] Grasson pelo virtual. Trocávamos muito na pandemia, ficamos eu e ele dentro de casa e cuidei muito dele na reta final da vida", compartilhou o filho de Sérgio Mamberti .

Duda Mamberti também revelou que a homenagem no teatro foi um pedido do pai antes da morte ao diretor da produção: "Quando meu pai estava na finitude, ele tinha projetos com o [Ricardo] Grasson e falou: 'Para Ovo de Ouro, você põe o Duda, porque ele vai encaixar muito bem no espetáculo'. Foi uma missão de substituir, uma forma linda de homenageá-lo".

Além da escalação em Ovo de Ouro, o ator ainda refletiu sobre o legado de Sérgio Mamberti no meio artístico: "Recentemente, meu irmão do meio - que não é ator - o homenageou como tio Vitor no [reencontro do Castelo] Rá-Tim-Bum na Cultura. Agora, vai abrir um prêmio de cultura, o Edital Sérgio Mamberti. O Fabrício fez uma homenagem em Fuzuê com uma foto no beco do gambá. Ele lutou muito pela cultura e vai continuar contribuindo".

Com a ambientação da peça durante a Segunda Guerra Mundial, Duda Mamberti ponderou sobre a importância de falar sobre o holocausto na produção: "A gente vai vendo que a humanidade vai voltando ao tema. Você vê a guerra voltando na Europa, temas que vão retornando. Falar sobre isso é um alerta, que não é o caminho, o caminho é o oposto. Serve de alerta para as pessoas entenderem, tem pessoas que são desse século e nem sabem o que aconteceu. Não viveram, não sabem o clima no mundo todo que foram essas guerras, principalmente em um regime que massacrou o povo".