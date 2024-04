Filho de Lula vai à Justiça pedir reparação por danos morais

Luís Cláudio Lula da Silva, filho caçula do presidente Lula (PT), diz ser alvo de acusações da ex-mulher

Luís Cláudio Lula da Silva, filho caçula do presidente Lula (PT), foi surpreendido ao ter sido citado em boletim de ocorrência registrado pela ex, Natália Schincariol, nesta terça-feira, 2. Ela faz série de acusações contra o diretor do Parintins-AM, ao que a defesa dele classifica como "fantasiosas".

Por meio da sua advogada de defesa, Carmem Silvia Costa Ramos Tannuri, o herdeiro do mandatário diz que está sendo alvo de difamação, injúria e calúnia. Ele repudia as acusações e afirma ir à Justiça para pedir reparação por danos causados à sua imagem.

"Tomamos conhecimento das fantasiosas declarações que teriam sido proferidas pela médica, atribuindo ao nosso cliente inverídicas e fantasiosas agressões, cujas mentiras são enquadráveis nos tipos dos delitos de calúnia, injúria e difamação, além de responder por reparação por danos morais, motivos pelos quais serão tomadas as medidas legais pertinentes", diz a nota.

De acordo com o Universa, do UOL, a defesa de Natália afirma que sua cliente sofreu violência física, moral e psicológica. Também ressalta que tem tentado preservar a imulher após a exposição do caso pela imprensa especializada.

Natália viveu uma união estável com o filho de Lula por dois anos. Ela usou as redes sociais para pedir que as pessoas saibam separar o filho do presidente do Brasil. "Parem de responsabilizar os familiares por maldades de um homem adulto de 40 anos. São pessoas totalmente diferentes", escreveu, que em seguida apagou a publicação.

De acordo com a SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo), o caso foi encaminhado para a 1ª Delegacia de Defesa da Mulher e será investigado.