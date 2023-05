Filho de Hebe Camargo vende coleção que ficou como herança: "Caro manter"

Filho de Hebe Camargo vende coleção deixada pela apresentadora; veja o que ele disse

Filho de Hebe Camargo, o empresário Marcello Camargo revelou nesta semana que tomou uma decisão drástica um dos xodós deixados pela apresentadora: sua coleção de carros importados . Ela era fascinada pela Mercedes e colecionava veículos da montadora alemã.

No vídeo, ele justifica a decisão de se desfazer dos veículos. "É muito caro mantê-los. Carro também é para quem tem paixão. Não é muito a minha praia. Tem que se dedicar. Então quero vender para quem tenha amor por carros", disse ele.

No vídeo, publicado em seu canal "Café com selinho", ele conta que são ao todo cinco modelos, todos blindados e que eram dirigidos pela apresentadora. Ele disse que o mais valioso é uma Mercedes S65 AMG.

"O sonho da minha mãe era ter uma Mercedes, e não foi de um dia para o outro que ela conseguiu ter um. Demorou um pouco. A primeira que ela comprou tinha bancos vermelhos. Eu adorei, mas ela não gostou e mandou trocar para a cor preta", disse ele.

Hebe Camargo morreu em 29 de setembro de 2012. Na ocasião, a apresentadora estava com 83 anos e não resistiu ao sofrer uma parada cardíaca. Na época, o velório parou o Brasil e reuniu vários famosos que apareceram para se despedir da personalidade.

EMOÇÃO

Marcello Camargo (58), o único herdeiro do legado de Hebe Camargo, usou suas redes sociais para prestar uma homenagem emocionante à mãe. Além de ser o Dia das Mulheres, em 8 de março, a apresentadora icônica da TV brasileira, que faleceu em 2012 em decorrência de um câncer, também celebraria seus 94 anos de vida.

Em uma publicação em seu Instagram, o herdeiro, que é fruto do relacionamento com o empresário Décio Capuano, se declarou: "Hoje é seu dia, rainha da minha vida e representando todas as mulheres do Brasil! Parabéns! Te amo!", o primogênito escreveu orgulhoso na legenda de uma foto em que a apresentadora surge sorridente.