Filho de Faustão mostra coleção de carrinhos especiais do pai

João Silva, filho do apresentador Faustão, abriu as portas da casa de sua família e mostrou uma parte muito especial das coisas de seu pai. Em suas redes sociais nesta quarta-feira, 3, ele exibiu detalhes da coleção de carrinhos especiais de Fausto em vídeo.

Na companhia de João Pedro Reis Sgarbi, comentarista esportivo da Band, João apareceu em seu perfil oficial do Instagram e mostrou o escritório de Faustão, que contém diversos carrinhos diferentes. Em uma enorme estante de vidro, o apresentador reuniu todos os carros dos presidentes dos Estados Unidos ao longo da história.

O herdeiro do comunicador ainda mostrou outros itens especiais do automobilismo, com destaque para itens de Ayrton Senna, como bonecos e capacetes do piloto de Fórmula 1, falecido em 1994 em um acidente fatal em pista. Faustão também coleciona bolas de basquete, chuteiras e luvas de UFC autografadas, todas exibidas ao lado de seus carrinhos.

"Mostrando a coleção de carrinhos do Sr Fausto para meu parceiro @jpsgarbi", escreveu João na legenda da publicação. Nos comentários, seus seguidores se encantaram com o vídeo. "Demais esse conteúdo João!", disse a dançarina Erika Schneider. "Uau", declarou um internauta. "Coleção de respeito!", escreveu mais um.

Como está Faustão após transplante de rim?

O apresentador Fausto Silva, submetido a um transplante de rim em 26 de fevereiro deste ano, permanece internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. O comunicador ainda está em fase de adaptação ao novo órgão e aguarda "a recuperação da função renal".

De acordo com o último boletim médico divulgado, em 22 de março, Faustão, que atualmente possui 73 anos, está bem e tem realizado sessões de hemodiálise para auxiliar no tratamento. "Está consciente, conversa normalmente e respira sem a ajuda de aparelhos", declarou o hospital.

Vale lembrar que Fausto Silva deu entrada na unidade de saúde em 25 de fevereiro, quando foi convocado após a Central de Transplantes do Estado de São Paulo identificar a compatibilidade de um órgão doado. Em agosto de 2023, o veterano realizou um transplante de coração e o procedimento foi um sucesso.