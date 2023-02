Filho de Claudia Raia tem significado para vida adulta no nome

Claudia Raia deu à luz Luca na noite deste sábado, 11, e anunciou em suas redes sociais

Claudia Raia (56) decidiu anunciar que estava grávida de um menino em grande estilo. Em meados de outubro de 2022, ela foi ao programa Mais Você, de sua amiga Ana Maria Braga, ao lado do marido, Jarbas Homem de Mello, para contar que esperava Luca, seu filho mais novo, que nasceu na noite deste sábado, 11, em São Paulo.

Na época, após uma longa conversa com a apresentadora, ela revelou para todos os telespectadores que estava grávida de um menino. "Eu estava neutra, tenho um menino e uma menina, mas acho que é mais fácil ser homem nesse mundo. Não é fácil ser mulher, nem é fácil educar uma mulher. Já que veio mais um menino, vamos ter mais um homem incrível nesse mundo", refletiu.

Jarbas acrescentou que sempre sonhou em ter um filho. "Eu queria muito, ela foi me enrolando", lembrou o ator. "Sempre falamos que a nossa relação não dependia de um filho para sermos felizes, mas aí veio essa bênção e eu to que nem pinto no lixo", completou ele, em entrevista ao programa matinal da Globo.

Após revelar o sexo do bebê, ela e o marido disseram que o pequeno se chamaria Luca. Na sequência, Sônia Weill, uma especialista em numerologia explicou detalhes da grafia do nome do terceiro filho da atriz, o que fez com que o casal de artistas se emocionasse bastante ao ouvir as previsões sobre sua personalidade e futuro.

"O melhor é Luca com um 'c' só porque com dois ele teria uma vida muito rotineira, muito devagar, muito paradinha. O Luca com um 'c' é uma pessoa muito ligada à família, pé no chão. Se a gente junta com o sobrenome, formando o nome completo, mostra o que a pessoa vai se tornar principalmente na fase adulta", explicou a numeróloga.

"Tem quatro aspectos importantes aqui: uma grande sensibilidade humana, uma capacidade de sentir a pessoa e as situações, e vocês têm isso Claudia e Jarbas. Ele vai ter um número extremamente criativo e inventivo. Uma pessoa que gosta de experimentar coisas diferentes. E vai ter outro lado muito prático, concreto. Então não vai ser aquele criativo meio louco, sabe? Vai ser criativo realizador."

"Por fim, o número final dele é da comunicação. E não só com as pessoas. Vai ser uma pessoa bastante comunicativa, com senso de humor, mas uma comunicação também cósmica, da intuição", completou ela, que, após as explicações, viu Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello chorarem de emoção.

COMO CLAUDIA RAIA DESCOBRIU A GRAVIDEZ?

Raia disse que, antes de descobrir a gestação, não suspeitava que estaria esperando um bebê. Ela afirmou que percebeu que sua barriga estava maior em uma viagem com seus filhos, Enzo Celulari e Sophia Raia, frutos do casamento com Edson Celulari, na Itália. "Achei que era macarrão e hormônio", contou. "Eu só sentia sono, mas achava que estava cansada."

Os dois ainda contaram que, antes de saber da gravidez, fizeram um exame e descobriram que sua idade biológica havia sido alterada. Segundo Claudia Raia, sua idade biológica é menor do que a sua idade, e tudo isso devido aos hábitos saudáveis que tem.

"Mais do que engravidar, é gerar planos a longo prazo. Quando chegamos aos 50 anos, tudo é pouquinho e rapidinho. Fomos criadas para pensar assim. Vou ter um filho agora, com 55 anos, porque vou viver 125", completou ela. Luca é o primeiro filho fruto do relacionamento da atriz com Jarbas. A gravidez foi anunciada em setembro do ano passado.

ANTES DA GRAVIDEZ, ATRIZ DUBLOU FILME COM NOME DO FILHO

Em junho de 2021, quase um ano antes de anunciar que estava grávida do terceiro filho, a atriz Claudia Raia dublou um filme que levava o mesmo nome de seu filho caçula, Luca. Na época, antes de imaginar que seria mãe novamente, a artista trabalhou no elenco da dublagem do filme Luca, longa-metragem de comédia da Disney Pixar, que chegou a ser indicado ao Oscar na categoria de Melhor Filme de Animação.

Na dublagem brasileira, a atriz dá voz à personagem Signora Mastroianni, ao lado da filha, Sophia Raia, que dublava a personagem Chiara. A história se passa na Riviera Italiana, local onde o diretor cresceu e cartão postal que desperta interesse de muitos viajantes, e a culinária do país também se faz presente.