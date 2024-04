Filho de Carolina Dieckmann completa 25 anos. Veja como ele está!

Filho mais velho de Carolina Dieckmann chega aos 25 anos de vida e ganha homenagem da mãe, que mostra foto atual do herdeiro

Filho de Carolina Dieckmann e Marcos Frota, Davi acaba de completar 25 anos de idade. Para celebrar a data especial, a mãe dele compartilhou um álbum de fotos do filho. A primeira imagem mostrou como ele está hoje em dia, com o cabelo comprido e de barba.

Na legenda, ela falou sobre o amor que sente por ele e a importância do filho em sua vida. "Ah filho... 25? Parece muito, parece pouco, parece tudo. Não sei o que eu sou sem você. Não sei ver o mundo sem a sua doçura e retidão. Não sei sorrir sem saber se você está bem. Não paro de chorar de emoção lembrando do primeiro dia, do primeiro "mamãe" e desse último que você falou agora pouco no telefone. Sinto meu coração maior que o mundo porque sei que você está dentro. Sinto saudade passando pelos meus poros. Sinto a sorte que é ser sua mãe, com a força da eternidade que me trouxe você", disse ela.

E completou: "Vejo você sendo meu professor desde que você nasceu. Vejo o que você me tornou e agradeço profundo. Vejo o que você se tornou e me desmancho em orgulho. Olho pro nosso encontro

e sei que é reencontro. Olho pra mim e vejo você. Olho pra você e vejo AMOR. Você é meu AMOR, filho.

obrigada por ser um amor tão tão tão puro e lindo. Feliz aniversário, Davi".

Vale lembrar que Dieckmann também é mãe de José. Enquanto isso, Frota também é pai de Apoena, Amaralina e Tainã.

Carolina Dieckmann deixou a Globo

A atriz Carolina Dieckmann é mais uma estrela antiga da Globo que anunciou o fim de seu contrato com a emissora carioca. Em fevereiro de 2024, a famosa deu a notícia em sua rede social ao postar uma foto com seu crachá e registros de sua passagem pela empresa.

Além de relembrar personagens incônicos como Camila de Laços de Família, a famosa mostrou a data em que foi assinada sua carteira de trabalho, em primeiro de novembro de 1992. Muito grata pela longa experiência e oportuniade, ela agradeceu pelos anos na emissora.

"Não é que eu comecei na Globo... foi a Globo que me começou. eu não era atriz... me tornei, ali dentro, na poeira de tantos talentos, com os melhores professores que alguém poderia desejar... numa empresa que me nutriu com oportunidades e experiências incríveis, além de ter sido solo e alimento pra tantos projetos lindos que fizemos juntos, e que estão marcados nas nossas histórias... foram muitas... a que virava modelo, sem querer ser; a que dançava no rio a espera do primeiro amor; a que infernizava a academia; a que chegava na cidade pra viver um romance tórrido e aventureiro com fidel; a que queria ser modelo e atriz, mas não era; a que se apaixonava pelo namorado da mãe e ficava muito doente... e depois se curava; a doce e virgem passeadora de cachorros; a mãe nordestina que perdia sua filha, pra depois ser a filha encontrada pela mãe; a loira platinada e malvada da luxus,

a surfista gente boa; a jornalista dividida entre o filho do motorista e o patrão do pai dele; a traficada pra turkia e morta por uma seringada; a periguete esquentada q gostava de dinheiro, mas se redimiu pelo filho; a moça vendida pelo pai numa aposta, mas q só queria viver seu amor com o mundo; a que entrou na novela no meio pra ser o par romântico do dante; a que vendia hambúrguer na praça; e a advogata mais mais do pedaço, minha lumi", relembrou suas personagens.



"E assim, dia após dia, trabalho após trabalho, eu fui sendo; crescendo; amadurecendo... até chegar aqui. Hoje, mais de 30 anos depois, chegou a hora de dar meu primeiro voo sozinha... mas carrego em cada pena das minhas asas, o suor de muita gente; a generosidade de muitos colegas; a ajuda inestimável de muitos mestres. Levo comigo as memórias mais preciosas... indizíveis... 11078 dias felizes! São milhões de emoções, entre lágrimas e sorrisos, minhas e do público, e que são a parte mais bonita desse turbilhão que eu vivi desde a primeira cena que eu fiz... tá tudo aqui, tatuado na minha alma e no meu coração. Levo ainda a certeza de que toda vez que eu voltar na Globo será sempre um voo de volta pro ninho", anunciou o fim de seu contrato.