Filho de Bianca Andrade posa com look estiloso e encanta web: 'Sem condições'. Veja fotos!

Bianca Andrade derreteu o coração dos fãs ao postar novas fotos com filho, Cris, na rede social

Bianca Andrade usou as redes sociais para compartilhar um álbum de fotos com o filho. A influenciadora encantou os seguidores ao mostrar o look dela combinando com o de Cris, de 2 anos, fruto do relacionamento com o youtuber Fred Bruno. Nas imagens, a ex-BBB e o pequeno aparecem usando blusa, bermuda jeans, touca e tênis preto, além de óculos escuros.

"Quando o seu bebê começa a te levar pra passear", escreveu Bianca na legenda. "Eu não tenho estrutura pra esse neném", afirmou a atriz Lívian Aragão. Os fãs também encheram a publicação de elogios.

"Não aguento o estilo dele", afirmou uma. "Sem condições pra esse mini Boco Roso", brincou outra. "Lindos e estilosos! Guduguinho, você tá um moço, cara", acrescentou uma terceira. "Tá enorme. Estilo não é para todos. Que graça", babou um. "Sem condição alguma para essa sequência de fotos! essa criança tá grande demais", observou uma. "Que neném fashionista. O look combinando, socorro", disparou outra.

Como Bianca Andrade planeja criar o filho?

Em entrevista recente, Bianca Andrade falou sobre os valores que quer ensinar ao filho e revelou que tem criado Cris para que passe longe da masculinidade tóxica e de LGBTfobia.

"Ontem ele estava com uma bota rosa e cheia de glitter, e a gente estava brincando sobre isso. Graças a Deus ele não vai ter essas palhaçadas: vai usar bota rosa, glitter, o que ele quiser. E vai ter esse incentivo", declarou a empresária à "Quem".

Segundo Fred Bruno, Cris já está despertando seu gosto pela arte. "Ele gosta muito de música ao vivo. Acho que, daqui uns 2 aninhos, já dá pra levar ele a algum festival. Quem sabe ele já não seja fã de algum artista? E, se ele pedir, obviamente vou fazer de tudo pra que ele sempre tenha experiências incríveis", afirmou o jornalista.