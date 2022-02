Bianca Andrade mostra o filho, Cris, de moicano e derrete o coração da web: ''Perfeição única''

A influenciadora Bianca Andrade explodiu o fofurômetro ao exibir o penteado do filho, Cris

CARAS Digital Publicado em 08/02/2022, às 13h24

Cris (6 meses) explodiu o fofurômetro mais uma vez!

Nesta terça-feira, 8, Bianca Andrade (27) atualizou as suas redes sociais com mais registros encantadores do filho e derreteu o coração da web.

Após o banho, a mamãe coruja fotografou o herdeiro com o cabelinho moicano e arrancou elogios.

"Baíugo tá de penteado", brincou a influenciadora digital na legenda.

Os fãs da família da empresária e Fred (32) não pouparam elogios para o pequeno: "Gente, que criança bonita", "Ta parecendo o Zezé", "Aí meu Deus quem guenta", dispararam.

CONFIRA O PENTEADO DE CRIS