Filho de Arlindo Cruz pede respeito ao pai após esposa assumir novo romance: "Discordo"

Filho de Arlindo Cruz quebra o silêncio e diz que é preciso respeito à trajetória do sambista

Um dos filhos do sambista Arlindo Cruz resolveu se pronunciar após a então mulher do cantor, Babi Cruz, assumir um novo amor. Em entrevista, ele disse que o caso está sendo mal conduzido e que esperava mais respeito à memória do pai.

Kauan Felipe foi duro e enfático em sua opinião. “Discordo da condução da situação. Acho que há um pouco de falta de cuidado com a imagem do meu pai, uma pessoa querida por muita gente, e que se encontra doente e sem condições de se defender publicamente", disse em entrevista à colunista Fábia Oliveira, do Em Off.

Segundo ele, os últimos dias já tem sido suficientemente difíceis para a família. "Acabamos de sair de um carnaval onde ele foi protagonista na avenida e na apuração, e isso já geraria uma grande repercussão negativa, que se amplificou ainda mais”, disse ele que disse que não vê problema em uma possível separação.

Segundo ele, Babi Cruz tem todo o direito de seguir adiante, mas com cuidado. “Embora nunca tenha me casado e muito menos estado em um casamento público, entendo que se os ciclos se encerram, devemos fazer as coisas da forma mais clara possível. Fico preocupado, sim, com a saúde e também com a manutenção do patrimônio e imagem do meu pai, pois, também fiquei sabendo dessa história pela imprensa", disse ele. O rapaz também defendeu o divórcio entre Arlindo Cruz e a porta-bandeira.

Relação rompida

Filhos de Arlindo Cruz com a empresária Babi Cruz, a modelo Flora Cruz e o cantor Arlindinho aparentemente não aprovaram o novo namoro da mãe. É que eles rejeitaram a posição da ex-porta-bandeira, que assumiu o novo romance na última semana .

Segundo informações do jornal 'Extra', os dois não estão mais seguindo a própria mãe nas redes sociais. Eles também estão em silêncio desde a revelação do novo romance da esposa do pai. A decisão surpreendeu os seguidores e fãs da família.

O jornal também procurou os dois, que avisaram que não vão se pronunciar. Babi Cruz revelou que está vivendo um novo namoro durante uma entrevista para a colunista Fábia Oliveira, do site Em Off. Ela assumiu a relação para a família e confirmou o romance publicamente. Ela ainda é casada com sambista que sofreu um AVC há cinco anos.