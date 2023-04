Filhas de Glória Pires surgem cantando juntas e encantam web: "Maravilhosas!"

Atriz Glória Pires encantou ao publicar registro especial das filhas cantando juntas; veja o video

No último sábado, 15, as filhas de Glória Pires (59) com o cantor e compositor Orlando Morais (59), Ana Morais (22), Antonia Morais (30) e Cleo Pires (40) soltaram a voz e mostraram todo talento em um lindo vídeo publicado pela mãe nas redes sociais.

Na gravação compartilhada na rede social da artista, as herdeiras aparecem cantando a música "Nada por Mim", de Marina Lima, no piano. No registro, as irmãs se divertem ao soltarem a voz juntas.

A mãe coruja escreveu na legenda "minhas meninas" em inglês. No registro, Ana ainda brincou dizendo que estava com medo de errar a letra enquanto tocava e Cleo tranquiliza a irmã: "Se errar continua, eu acho isso".

Nos comentários da publicação, os fãs da família ficaram impressionados com o talento das herdeiras: "Algo de você ..tão lindamente está nas três...três gerações de seu olhar. Parabéns", escreveu um. O pai coruja também comentou: "Amores". “Cada uma mais linda que a outra, também com a mãe que tem”, elogiou outra. “Maravilhosas”, ressaltou mais um.

Vale ressaltar que recentemente Glória Pires completou 35 anos de casamento. E para celebrar a data, ela declarou todo seu amor para o marido com um post especial nas redes sociais.

