Filhas de Fabiana Justus comovem com pedido pela recuperação da mãe

Em tratamento contra um câncer, Fabiana Justus mostrou as filhas gêmeas, Chiara e Sienna, pedindo para que ela se recupere e volte para casa

FabianaJustus, que está internada para tratar da leucemia mieloide aguda, comoveu os seguidores das redes sociais na noite deste domingo, 28, ao compartilhar um vídeo em que suas filhas gêmeas, Chiara e Sienna, de quatro anos, aparecem fazendo pedidos especiais para Deus.

Na gravação postada no feed do Instagram, as meninas pedem para o papai do céu que a mamãe volte para a casa "bem e forte". Além disso, elas também pediram para que ela nunca mais volte para o hospital.

"Papai do céu, por favor, traz a mamãe logo e faça ela votar pra casa bem e forte... Eu todo dia vou pedir isso pra você. Eu tô com muita saudade dela", disse uma das meninas. "Eu quero que a mamãe volte. Eu quero que ela fique muito forte. E eu quero que ela nunca mais vai para o hospital", falou a outra.

Ao compartilhar o vídeo com os seguidores, a empresária e influenciadora digital contou que tem o hábito de rezar com as herdeiras, frutos de seu casamento com Bruno D'ancona, todas as noites. "Sobre amor e fé! Toda noite rezamos com as meninas e depois falamos para elas fazerem pedidos especiais... esse pedido delas me tocou na alma! Obrigada Deus por essas bençãos na minha vida!", escreveu a famosa.

Mais cedo, Fabiana postou um vídeo mostrando um pouco do tratamento contra o câncer e desabafou. "Quando a vida te dá um desafio, a única opção é aceitar e LUTAR. Por mais difícil que pareça. Por mais duro que seja. Por mais triste. Falo isso tendo tido pelo menos 4 crises de choro só hoje... Lutar não quer dizer que tenho que estar positiva 100% do tempo. Lutar quer dizer que mesmo nos momentos mais desafiadores, eu não vou desistir [...]", disse ela.

Confira o vídeo:

Fabiana fala sobre parar de amamentar o filho caçula

Fabiana Justus emocionou os seguidores das redes sociais na tarde deste último sábado, 27, ao compartilhar um vídeo do dia em que foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda. Na gravação, a influenciadora digital aparece segurando o filho caçula, Luigi, e não conteve o choro ao descobrir que teria que parar de amamentar o herdeiro para iniciar o tratamento.

"Esse foi o dia que eu soube exatamente o que eu tinha... no dia seguinte que cheguei no pronto-socorro achando que seria medicada e iria para casa. Fiquei internada para fazer exames e recebi o diagnóstico. Soube nesse dia que teria que parar de amamentar. oram 5 meses de amamentação exclusiva... 5 meses do nosso momentinho mais delicioso juntos! Mas sei também do privilégio que eu tive de poder amamentar meu bebê... sou grata por isso! Muito grata!", escreveu.