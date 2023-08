Filha de Virgínia Fonseca faz laser no bumbum; influenciadora explicou situação

Filha de Virgínia Fonseca faz laser no bumbum; pequena Maria Flor está com 9 meses

Filha mais nova de Virgínia Fonseca e Zé Felipe, a pequena Maria Flor precisou passar por um procedimento inusitado. Com apenas um aninho, a pequena fez uma sessão de laser no bumbum.

Quem contou a história foi a própria influenciadora que mostrou a pequena usando óculos de proteção para passar pelo tratamento. Ela explicou que a questão era estética, mas sim para ajudar na cicatrização das assaduras.

"Fazendo laser no bumbum. Tá com assadura! Acho que é por conta dos antibióticos que ela tomou recentemente. Mas tá tudo tranquilo, a Florzinha é muito tranquila, né? Graças a Deus", declarou ela nas redes sociais.

Além de Maria Flor, o casal também é papai de Maria Alice, a primogênita que está com dois aninhos. Vale lembrar que a influenciadora, que é natural dos Estados Unidos, ganhou destaque ainda na adolescência, quando gravava vídeos para seu canal no Youtube. Durante sua trajetória, ela engatou o relacionamento com um dos filhos do cantor sertanejo Leonardo, o também cantor Zé Felipe. Atualmente, eles estão casados no civil.

Veja:

Caçula de Virginia choca pela semelhança com o avô

Em celebração do Dia dos Pais, que aconteceu no último domingo, 14, a influenciadora digital Virginia Fonseca fez linda declaração ao seu pai, Mário Serrão, e deixou os seguidores impressionados. Ao compartilhar fotos do paizão, todos notaram semelhança entre ele e sua filha caçula, Maria Flor.

Mário faleceu em setembro de 2021 e ganhou homenagem da filha nas redes sociais. E em seu texto, a própria Virginia comentou como sua pequena, de 9 meses, se parece com o avô.

"Feliz dia dos pais, onde estiver, receba meu amor. E ah, todos falam que a Florzinha parece com você pai, ela é linda e muito sorridente, ama comer e sem sombra de dúvidas que comeria todas as sopas que você fazia pra mim quando bebê kk te amo!", declarou a empresária ao finalizar o texto.