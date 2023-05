Filha de Sheila Mello rouba a cena em passeio com a mãe coruja

Ela está crescendo! Filha de Sheila Mello surge grandona em rara aparição com a mãe em um evento

Na noite desta quarta-feira, 3, a dançarina Sheila Mello aproveitou para curtir um passeio com a filha, Brenda, fruto do antigo relacionamento com o ex-nadador Fernando Scherer, o Xuxa. As duas marcaram presença em uma exposição em um shopping de São Paulo.

Na entrada do evento, elas posaram juntas para fotos e Brenda roubou a cena. A pré-adolescente mostrou que está crescendo a cada dia e já está chegando perto da altura de sua mãe.

Em março deste ano, Brenda completou 10 anos de vida e ganhou uma declaração de amor da mamãe nas redes sociais."Dia de festa. Hoje é o dia da minha parceirinha de vida! 10 anos já! Só quero pedir para Deus protegê-la, colocar em sua vida belas histórias! Filha, você foi muito esperada, é muito amada, quero que você se nutra desse amor para ir para o mundo com o coração aquecido e forte! Estarei eternamente ao seu lado para abençoar, proteger! Viva a vida minha filha! Te amo mais que tudo! Feliz aniversário!", completou a loira.

Fotos: Leo Franco/ Agnews

Sheila Mello exibe corpão na web

A dançarina Sheila Mello (44) deu um show de boa forma ao compartilhar um vídeo na rede social exibindo suas curvas saradas. A famosa publicou uma série de registros mostraram seu corpaço treinado e não passou despercebida. Após se exibir de biquíni, ela apareceu treinando pesado e revelou o segredo de sua boa forma.

"É preciso encarar a rotina de cuidados com o corpo, mente e espírito como um compromisso consigo mesmo, é um processo contínuo de aprendizado, adaptação e superação de obstáculos. E, no final das contas, o resultado não é apenas um corpo bonito, mas também uma mente mais forte e saudável", falou ela na legenda.