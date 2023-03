De biquíni, Sheila Mello exibe corpão e revela segredo: ''É preciso encarar''

Aos 44 anos, Sheila Mello exibe boa forma impecável e revela o que faz para manter a forma impecável

A dançarina Sheila Mello (44) deu um show de boa forma ao compartilhar um vídeo na rede social exibindo suas curvas saradas. Nesta segunda-feira, 13, a famosa publicou uma série de registros mostraram seu corpaço treinado e não passou despercebida.

No início do vídeo, a eterna loira do É o Tchan apareceu de biquíni e logo de cara chocou com tanta beleza. Dona de uma barriga torneada e de pernões definidos, ela brincou sobre falarem que seus músculos são de sua genética.

Após se exibir de biquíni, Sheila Mello apareceu treinando pesado e revelou o segredo de sua boa forma: pegar pesado na atividade física. "É preciso encarar a rotina de cuidados com o corpo, mente e espírito como um compromisso consigo mesmo, é um processo contínuo de aprendizado, adaptação e superação de obstáculos. E, no final das contas, o resultado não é apenas um corpo bonito, mas também uma mente mais forte e saudável", falou ela na legenda.

Nos comentários, os internautas logo admiraram a famosa. "Mulher linda", elogiaram a artista. "Maravilhosa e gata demais", escreveram outros.

Confira o vídeo de Sheila Mello:

Experiência com sexo tântrico

Recentemente, a dançarina Sheila Mello passou um tempo em um retiro tântrico e teve novas experiências em sua vida. Ela contou que passou pela experiência do sexo tântrico e revelou como foi praticar a modalidade.

"Eu fiz essa experiência e é uma experiência muito potente. Infelizmente, é um tabu, as pessoas não conhecem os seus corpos, elas acabam delegando o seu prazer para outras pessoas e é uma pena. Vou investigar o meu caminho. O meu caminho é esse, de descoberta e empoderamento", disse ela em um trecho da entrevista ao portal Gshow.

