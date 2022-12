Filha de Nicette Bruno lamenta dois anos da morte da mãe: ''Tão forte que transcende a matéria''

Barbara Bruno, filha de Nicette Bruno, presta homenagem nos dois anos da morte da atriz, vítima da covid-19

Nesta terça-feira, 20, completa-se dois anos da morte da atriz Nicette Bruno (1933 - 2020). A filha da artista, Barbara Bruno, lembrou com carinho da mãe.

Em seu perfil no Instagram, Barbara, que é fruto do relacionamento de Nicette com o também ator Paulo Goulart (1933 - 2014), prestou uma fez homenagem para a mãe, que faleceu aos 87 anos de idade, vítima da Covid-19. Declarando seu eterno amor, ela compartilhou registros ao lado da famosa, e em um deles, aparece ainda criança.

"Hoje faz dois anos que você embarcou mãe, e nós ficamos privados da tua presença, mas você é tão forte que transcende a matéria e está aí presente sempre! Gratidão, mais amor! Viva Nicette", escreveu Bárbara na publicação.

Vale lembrar que Barbara é irmã de Beth Goulart (61) e Paulo Goulart Filho (57).

Confira a homenagem da filha de Nicette Bruno:

Beth Goulart diz que espírito de Nicette Bruno foi visitar ator no hospital

A atriz Beth Goulart emocionou ao contar uma história a sua mãe, a atriz Nicette Bruno, que faleceu durante a pandemia. Ela contou que ouviu do ator Marco Ricca (60), que também foi internado com complicações do coronavírus, que o espírito de sua mãe foi visitá-lo durante a internação. Ela revelou a história durante uma entrevista no programa Antenados, da Rádio Bandeirantes, e impressionou com a sua interpretação do que aconteceu.

“O Marco Ricca teve Covid também e ficou internado no mesmo hospital que a minha mãe, só que não era a mesma UTI, era em um outro lugar. Ele me procurou e falou: ‘Preciso falar com você. Sua mãe foi todos os dias me visitar’. Eu falei: ‘Como assim?’. Ele disse: ‘Ela estava ótima e falava: meu querido, você vai melhorar, vai sair daqui. Ela estava ótima, Beth, sorrindo’", lembrou.

