Filha de Mingau desabafa sobre estado de saúde do pai: "Não me conformo"

Filha de Mingau desabafa sobre estado de saúde do pai; ela publicou reflexão comovente nesta sexta-feira, 29

Filha do músico Mingau, a jovem Isabella Aglio emocionou os fãs nas redes sociais ao publicar um tocante desabafo na tarde desta quinta-feira, 29. É que ela reagiu à condição do pai que se recupera de um atentado.

Muito abalada, ela afirmou que "dói demais" vê-lo com sequelas após o assalto. "Acho que nuca vou (me conformar). Só posso me apegar à esperança de ter sua vida restaurada. Sinto tanto sua falta. Não vejo a hora de ouvir você me chamando de 'fióte' e me dando um abraço de urso", declarou ela.

Mingau segue se recuperando e já foi operado duas vezes após ser baleado. Recentemente, ela também organizou um show com amigos do músico para arrecadar fundos que serão usados no tratamento do músico.

Em outra publicação, ela também contou que tem interagido como dá. "Ele enxerga, ele segue com o olhar. Meu pai abriu o olho faz um tempo já e tem movimentos nas extremidades, mexe o pé. Eu fiz coceguinha e ele reage, mexe, tem picos de consciência. "(Sei que ele tem consciência) porque um dia ele peidou na cara da enfermeira e deu risada. Aí a gente sabe que é o meu pai ali, claro", relatou.

Filha do Mingau

Próximo passo na recuperação de Mingau

Isabella Aglio, filha de Mingau, revelou qual é o próximo passo na recuperação do pai, que segue internado na UTI após ter sido baleado na cabeça. Nas redes sociais, ela contou que o baixista será transferido para uma clínica em breve para seguir com o seu tratamento.

"Passamos de dois meses na UTI, como vocês devem imaginar. As primeiras semanas não foram nada fáceis. Mas, graças a Deus e às equipes que cuidam dele no hospital, os dias de angústia ficaram para trás. Aos poucos, comemoramos cada momento como uma grande vitória: abrir os olhos, mover a cabeça, mexer dedos das mãos e pés... até dar o sorriso mais lindo do mundo! Logo mais vamos para uma clínica onde ele poderá se reabilitar. Um ambiente mais leve para compartilharmos com vocês a sua evolução. [...] Agradecemos de coração a todos que fizeram preces e enviaram palavras de encorajamento. E até o próximo boletim", disse ela.