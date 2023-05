Filha de Mick Jagger é presa após agredir policiais em Ibiza

Modelo Jade Jagger teria defendido homem dos agentes durante confusão em um restaurante

A filha do cantor Mick Jagger, Jade Jagger, foi presa na última quarta-feira, 17, em Ibiza, na Espanha, após xingar e agredir policiais. Ela atua como joalheira, modelo e designer de interiores.

Os agentes teriam sido chamados por conta de uma confusão em um restaurante por volta das 21h. Um homem causava tamanho tumulto dentro do local, que os donos e clientes pediram por ajuda. Quando se aproximaram da entrada do estabelecimento, ele já estava na parte de fora do empreendimento e teria partido para cima dos policiais.

Os agentes o detiveram, quando Jade saiu do restaurante para defendê-lo, agrediu, arranhou e os insultou. Ela e o homem, que não teve a identidade divulgada, foram contidos, levados para a delegacia e não se sabe qual a relação dos dois.

Segundo o jornal 'El mundo', até 12h desta quinta-feira, 18, eles ainda estavam aguardando para saber se iriam a tribunal ou seriam soltos com acusações.

Veja foto de seu perfil no Instagram: