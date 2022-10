Filha de Lore Improta e Léo Santana esbanja fofura ao surgir vestida de bruxinha: ''Muito fofa''

Dançarina Lore Improta mostra festa de Halloween em casa e encanta ao postar fotos da filha, Liz, fantasiada de bruxinha e abóbora

A dançarina Lore Improta (29) usou as redes sociais para mostrar a comemoração de Halloween em sua casa em Salvador e explodiu o fofurômetro ao exibir a herdeira se divertindo!

No domingo, 30, a influenciadora digital compartilhou uma série de registros da comemoração de Dia das Bruxas antecipada. Nas imagens, a pequena Liz, de um aninho, fruto de seu relacionamento com o cantor Léo Santana (34), aparece brincando ao lado de alguns amiguinhos.

A bebê esbanjou fofura ao surgir fantasiada de bruxinha, com um vestido roxo com detalhes em tule preto e chapéuzinho colorido, e de abóbora com look preto e laranja. Em um vídeo, Liz encantou a web ao aparecer muito animada dançando.

"Hoje os meus papais e os meus titios prepararam um #halloween pra que eu curtisse com os meus amiguinhos. E foi tãooooo legallll. Gostaram das minhas fantasias? (Olhem o vídeo do final)", escreveu Lore Improta ao legendar a postagem.

Os seguidores se derreteram pela garotinha e comentaram sobre o crescimento dela. "Ela está crescendo tão rápido. Meu Deus, e está a coisa mais lindaaaa", "A carinha já disse tudo: Doçura ou Travessura?", "Pitica mais lindaaaaa", "Não tenho estrutura pra essa menina lindaaaaaa. Muito fofa", "Quem aguentaaaaaa", "Que perfeitaaa", "É muito linda e simpática", disseram.

Confira a festa de Halloween na casa de Lore Improta e Léo Santana:

Léo Santana faz tatuagem em homenagem à filha

O cantor Leo Santana fez uma homenagem para sua filha Liz recentemente. A criança é filha do cantor com a dançarina Lore Improta e fez aniversário em setembro. A homenagem foi postada em seu Instagram, quando o famoso mostrou a imagem original que inspirou o desenho: os dois de mãos dadas, e o resultado do desenho feito em traços realistas. Na legenda, ele fez mais uma declaração: "Filha, uma pequena demonstração do GIGANTESCO AMOR que seu pai sente por ti".

