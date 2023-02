Filha de Juliano Cazarré tem lesões neurológicas após cirurgias: "Prejudicaram funções"

Filha de Juliano Cazarré desenvolve novos problemas após cirurgias para corrigir anomalia no coração

Esposa do ator Juliano Cazarré, a guerreira Letícia Cazarré contou nesta sexta-feira, 10, que a filha do casal sofreu lesões neurológicas após a sequência de cirurgias que precisou realizar para tratar um problema grave no coração.

Em um desabafo forte, ela contou que as lesões aconteceram após os procedimentos para corrigir a Anomalia de Ebstein. Assim, o desenvolvimento da pequena Maria Guilhermina pode ser comprometido.

"Nossa fono do coração Nathália Anastopulos nos avisou que essa é a semana de conscientização sobre alimentação alternativa, e nós não poderíamos deixar de falar que a Maria Guilhermina se alimenta por sonda porque ainda está reaprendendo a deglutir", começou.

Ela explicou que, por isso, foram necessários novos procedimentos. "As lesões neurológicas que resultaram de intercorrências e cirurgias prejudicaram várias funções básicas do seu desenvolvimento, como a respiração e a deglutição. Graças a Deus e à medicina, a vidinha dela pode seguir adiante com a ajuda da traqueostomia e da gastrostomia. Com muita fono e fisioterapia, ela tem se recuperado e logo, logo, vai estar fazendo tudo isso sozinha, se Deus quiser!", disse Letícia.

Ao final, Letícia Cazarré se mostrou muito feliz mesmo diante de tanta batalha. "Mas por enquanto, nós damos graças e nos orgulhamos imensamente dessa bebezinha que lutou muito para chegar até aqui e que todos os dias nos ensina a amar mais a vida!", disse.

Veja: