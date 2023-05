Filha de Juliano Cazarré chega de avião para quinta cirurgia: "Orar no leito vazio"

Filha de Juliano Cazarré entra no centro cirúrgico; ela chegou em avião fretado

A jornalista Letícia Cazarré desabafou nesta terça-feira, 23, logo após a filha entrar no centro cirúrgico para passar pelo quinto procedimento em apenas onze meses de vida. Em um texto comovente, ela atualizou os fãs sobre a cirurgia.

Maria Guilhermina, que nasceu com um problema raríssimo no coração, é fruto do relacionamento da profissional com o ator Juliano Cazarré. Desde o nascimento, ela enfrenta uma verdadeira batalha.

"Entrou na sala de procedimento. Vamos ver como esse coração valente responde. Tudo nas mãos de Deus e de Nossa Senhora. Dom Álvaro, cuida mais uma vez de tudo. Venerável Guido, fica perto e acima dos médicos, ilumina suas mentes e inspira seus dons, amém", pediu ela.

Depois, a mãe da menina surgiu com um rosário nas mãos. "Esperar (orar) no leito vazio", disse ela torcendo para que tudo saísse como o previsto.

A cirurgia da pequena está sendo realizada em São Paulo. Como mora no Rio de Janeiro, o casal precisou fretar um avião para levar a pequena em segurança. Ontem, o ator detalhou o procedimento em uma publicação nas redes sociais. “Ela e a mamãe vão para São Paulo fazer um procedimento (simples) no coração valente da nossa pequena. Rezem porela, para que o bom Deus siga realizando o milagre de sua cura”.

Leticia Cazarré relembra momento difícil na recuperação da filha

Recentemente, Leticia Cazarré compartilhou um texto narrando um momento difícil que enfrentou ao lado da filha quando a menina estava internada na UTI Neonatal após ser operada. "Escrevi essa reflexão numa nota de celular dia 25 de agosto do ano passado. Maria Guilhermina tinha passado pela pior intercorrência que poderia acontecer com ela, segundo os médicos: incompatível com a vida. Um deles (que hoje posso chamar de amigo e anjo da guarda), me disse na época: “Deus a segurou por um fio”. E era verdade mesmo. Mas essa minha reflexão, que vou transcrever aqui, serve também para todos os assuntos da vida. Serve, inclusive, para quem tem muito medo do que virá pela frente no futuro do país e do mundo", disse ela