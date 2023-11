Filha de Glória Pires aproveita fim de semana delicioso com a família: "Boas energias"

Anttónia, filha de Glória Pires, aproveita fim de semana em família e compartilha fotos incríveis em suas redes sociais; confira!

No último fim de semana, a cantora Anttónia, filha de Glória Pires e Orlando Morais, aproveitou os dias para curtir em família durante sua passagem pelo Rio de Janeiro. E nesta terça-feira, 21, a famosa decidiu mostrar um pouco desse tempinho em casa para seus seguidores do Instagram.

Nas redes sociais, a artista surgiu ao lado de seus pais, seus irmãos, Bento e Ana Morais, e seu namorado Paulo Dalagnoli. Aproveitando os dias de calor, a família apostou em se refrescar na piscina e passar o tempo juntos de óculos de sol e protetor solar.

Nos registros, Glória Pires apareceu ao som da nova música da filha, que irá ser lançada em 7 de setembro. Anttónia também posou com seus irmãos no sofá de casa, além de outro clique no espelho com a mãezona. "Dias de RJ. Teve piscininha e spoiler da minha música nova", escreveu a artista na legenda da publicação.

Seus seguidores não deixaram de enaltecer a família nos comentários. "Foi bom demais", declarou Paulo Dalagnoli. "Volta logoooo", pediu Ana Morais. "A Glória vibrando boas energias. Que parceria", disse fã. "Fotos lindasss", declarou outro. "Que família lindaaa", disparou mais um.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ANTTÓNIA (@anttonia)

Por que Anttónia não usa mais o sobrenome dos pais

Nascida como Antonia Morais, a filha de Glória Pires e Orlando Morais decidiu mudar de nome artístico. Desde junho, a cantora passou a ser conhecida como Anttónia, deixando o sobrenome da família de lado para inovar sua carreira.

A decisão foi tomada sem alarde, quando ela mudou o nome de seus perfis nas redes sociais para anunciar um novo trabalho. Na época, ela falou um pouco sobre a mudança de nome."Respeito máximo aos meus pais. Tive todo o apoio deles na transição do meu nome artístico", disse a artista.

"Decidi começar um novo capítulo com a minha música e entendi que precisava ir além da minha essência, ir além da Antonia Morais que genuinamente só queria criar e se expressar quase que de forma lunática através da música", ela iniciou.

“Tenho orgulho dessa menina, nunca vou me despedir dela. Mas tenho outros voos em mente. Tudo nessa vida é um processo, um progresso, uma construção e eu respeito muito meu tempo e meu coração. Essa decisão foi tomada assim, pelo meu coração", finalizou.