Filha de Bela Gil revela sua orientação sexual e a mãe apoia: ‘Orgulho'

Bela Gil exibe print de conversa com a filha, Flor Gil, sobre a orientação sexual dela

A jovem Flor Gil, que é filha da apresentadora Bela Gil, teve uma conversa sincera com sua mãe sobre a sua orientação sexual. Tanto que a comunicadora e cozinheira fez questão de compartilhar esse momento com seus seguidores por meio de um print da conversa delas em um aplicativo de mensagens.

No diálogo, Flor revelou que se identifica como lésbica. No print, a adolescente compartilhou um tweet que fez com a mensagem: “Fico ofendida quando me chama de hétero”. Então, ela perguntou o que a mãe achava se ela postasse no stories. A mãe apoiou o que a filha achasse melhor e perguntou: “Você é pan, não é?”.

Assim, Flor respondeu com sinceridade: “Acho que não, mami. Acho que, na real mesmo, fora as ‘zoeiras’, eu sou uma grande ‘sapata’. Você tem uma filha bem gay”. Ao compartilhar o print, Bela disse: “É orgulho que fala?”.

Flor é fruto do antigo casamento de Bela Gil com João Demasi, de quem ela se separou em janeiro deste ano, após 19 anos de união.

Print de conversa entre Bela Gil e a filha, Flor Gil

Bela Gil se separou do ex-marido em janeiro deste ano

Em janeiro de 2023, a apresentadora Bela Gil anunciou o fim do casamento de 19 anos com João Paulo Demasi, com quem teve dois filhos. Em seu perfil no Instagram, apresentadora compartilhou uma foto em que os dois aparecem abraçados e sorridentes, e falou sobre o término da relação.

"Um post àqueles que respeitam, gostam ou admiram o nosso trabalho e a nossa família. Depois de 19 anos de relação linda e tranquila, que gerou tantos frutos no amor e no trabalho, o nosso casamento chegou ao fim. O fim do amor nunca, porque não tem como não amar a forma como você educa os nossos filhos, como você navega o mundo, como você é como ser humano. Nossa parceria na m/paternidade e nos negócios continua firme", afirmou a chef de cozinha.

Por fim, a irmã de Preta Gil (48) agradeceu pelos momentos que eles passaram juntos. "Agradeço cada segundo ao seu lado, cada palavra de apoio, cada gesto de cuidado. A vida com você só me deu sorte. Ps: muito obrigada aos amigos e família que nos apoiaram durante esse processo", finalizou.