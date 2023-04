Filha de 20 anos de Fernando Zor organiza festa para o pai: "Ele merece"

Filha de 20 anos de Fernando Zor aparece em fotos raras ao lado do pai; veja

A jovem Kamily Zor emocionou o cantor sertanejo Fernando Zor nesta terça-feira, 25. É que ela organizou uma festa surpresa para o cantor comemorar mais um ano de vida.

Nas redes sociais, a estudante de 20 anos disse que planejava uma festa simples, mas acabou contando com a ajuda da mãe para caprichar na celebração.

"Semana passada eu decidi que queria fazer uma festa surpresa pro Zor. De início pensei só em um bolinho com a família, mas com ajuda a festa foi ganhando forma e se transformando num momento ainda mais especial, com a presença de pessoas muito importantes para o meu pai", declarou ela.

Emocionada com o carinho, ela se declarou ao cantor. "Ele merece surpresas boas e eu agradeço a todos que compareceram e compartilharam desse momento incrível com a nossa família", escreveu ela nas redes sociais.

SUSTO

Em entrevista ao programa É de Casa, da TV Globo, Fernando Zor contou detalhes sobre o episódio difícil que passou. Ele contou que chegou tomar 15 comprimidos por dia de um remédio para dormir. Segundo o cantor, ele começou a usar o remédio após passar por um período o qual sofria com depressão.

"Faz um bom tempo que eu faço uso do Zolpidem para dormir. Teve uma época que eu entrei em depressão, tive muitas angústias e eu acabava tomando Zolpidem para amenizar. Usava talvez uns 15 comprimidos por dia porque durante o dia, às vezes, eu estava angustiado e tomava o remédio para relaxar", desabafou.

"Isso foi me viciando e eu fiquei cada dia mais precisando do remédio. Eu usava há uns quatro anos e, de uns dois anos pra cá, eu comecei a usar com mais frequência. Sei que era pra tomar pra dormir, mas às vezes depois dos shows eu me sentia angustiado, que eu não sabia o que era e eu acabava tomando pra relaxar", contou.