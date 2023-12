A fila andou! Ex de Militão vive romance com outro jogador de futebol

Ex de Militão vive romance com outro jogador de futebol; Karoline Lima foi vista aos beijos com o craque do Flamengo

Ex-namorada de Eder Militão, a modelo Karoline Lima está vivendo um novo amor - e novamente com um novo jogador de futebol. Isso mesmo: após um relacionamento conturbado com o craque da Seleção Brasileira, ela agora está se relacionando com outro atleta.

Segundo informações do 'Gossip do Dia', ela está ficando com o zagueiro Leo Pereira, que atualmente faz parte do elenco do Flamengo. De acordo com informações, os dois tem trocado beijos com frequência nas festas que frequentam.

Ao que tudo indica, o romance já até virou assunto entre amigos. Tanto que o cantor Xand Avião comentou no palco de um show sobre o novo casal. O romance que começou discreto agora não é mais segredo para ninguém.

Há quatro dias, Leo Pereira passou o Natal com a ex-mulher, Tainá Castro. Os dois terminaram o casamento em setembro. "Celebrando o nascimento daquele que é o caminho, a verdade e a vida. Desejo a você e sua família um feliz e abençoado Natal", postou o jogador.

Éder Militão e Karoline Lima terminaram seu relacionamento em julho de 2022, apenas alguns dias antes do nascimento de sua filha Cecília. Os dois mantém um relacionamento amigável em prol de sua filha pequena, colaborando para criá-la juntos. Em agosto, a influenciadora passou uma temporada na casa do jogador em Madri para acompanhar sua pequena na casa do pai.

Em Las Vegas, Karoline Lima surpreende ao surgir vestida de noiva

Em outubro, Karoline Lima surpreendeu seus seguidores ao surgir vestida de noiva durante uma viagem à Las Vegas, nos Estados Unidos. A ex-namorada do jogador Éder Militão aproveitou a fama de casamentos rápidas na cidade para entrar na brincadeira.

Em seu perfil oficial do Instagram, a influenciadora digital surgiu vestida inteira de branco e véu na cabeça, finalizado com uma coroa cheia de brilhantes. Karoline posou em frente a uma capela que realiza cerimônias de casamentos simbólicos.