Em Las Vegas, Karoline Lima surpreende ao sugir vestida de noiva: "Casei"

Durante sua viagem à Las Vegas, nos Estados Unidos, a influenciadora digital Karoline Lima surpreendeu ao público ao surgir vestida de noiva. A mamãe da pequena Cecília, fruto de seu relacionamento com o jogador de futebol Éder Militão, aproveitou a fama de casamento rápidos na cidade para entrar na brincadeira.

Através de seu Instagram neste domingo, 15, a loira surgiu vestida inteira de branco e véu na cabeça, finalizado com uma coroa cheia de brilhantes. Karoline posou em frente a uma capela que realiza cerimônias de casamentos simbólicos.

Na legenda, ela revelou com quem se casou. "CASEI (COMIGO MESMA) EM VEGAS!!!!!!", escreveu a influenciadora, que apareceu em vídeo jogando um buquê para sua amiga e caindo na risada. Nos stories, ela ainda mostrou detalhes da capela em que "se casou".

Nos comentários da publicação, seus seguidores também caíram na risada com Karoline. "Não dou 3 meses pra divorciar kkkk", brincou um fã. "Karoline você é um evento como eu amo te acompanhar KKKKKK", declarou outro. "Autoestima e amor-próprio! Tudo nessa vida", disse mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Karoline Lima. (@karolinel)

Caco Barcellos se casa em cerimônia especial em São Paulo

E quem se casou de verdade no último fim de semana foi o jornalista Caco Barcellos. Na sexta-feira, 13, o comandante do Profissão Repórter, na TV Globo, subiu ao altar com a promotora de justiça Carla Tilley. Os dois haviam reatado seu namoro após uma briga nos últimos meses e surpreenderam ao aparecerem casados.

Discreto com sua vida pessoal, o ilustre profissional de comunicação teve fotos do evento publicadas por amigos de profissão. Os jornalistas Carlos Tramontina e Sandra Annenberg compartilharam cliques do momento especial e revelaram como foi o grande dia do casal.

"Viva os Noivos! Caco e Carla, que a vida de vocês seja linda, leve, alegre e animada como a festa de casamento! Que delícia poder dividir esse momento com vocês e tantos amigos de vida! E vejam que belezura a minha sobrinha nas últimas fotos! A cara do meu amado irmão e da minha querida cunhada", falou a apresentadora do Globo Repórter.