A fila andou? Conheça o suposto novo affair de João Silva, filho de Faustão

Filho de Faustão teria sido flagrado em clima de romance com influenciadora digital; conheça o suposto affair de João Silva

Aproveitando o fim de ano, o filho de Faustão teria sido visto em clima de romance durante uma festa de pré-ano novo em Trancoso, na Bahia. Segundo informações do jornalista Léo Dias, o apresentador João Silva estaria curtindo um affair com uma influenciadora digital, o que levantou curiosidade sobre a identidade de sua suposta eleita.

Conforme divulgado pelo colunista, o comunicador, que é a grande promessa da Band, teria viajado para curtir o fim de ano ao lado de alguns amigos. Solteiro desde o fim de seu relacionamento de dois anos com a modelo Schynaider Moura no mês passado, ele teria aproveitado para curtir a vida de solteiro ao lado de Gabriella Lenzi.

A influenciadora digital compartilhou em suas redes sociais registros que confirmam sua presença em Trancoso. Na última quinta-feira, 3, a morena desembarcou no distrito baiano em seu helicóptero e divulgou alguns cliques de sua viagem luxuosa em seu perfil oficial do Instagram, que conta com cerca de um milhão de seguidores.

Até agora, Gabriella e João não confirmaram qualquer envolvimento publicamente. No entanto, além de passarem o ano novo no mesmo lugar, os dois já fizeram outra viagem juntos, acompanhados de amigos como os irmãos Leo Picon e Jade Picon. A atriz, inclusive, já foi apontada como um suposto affair do apresentador e negou os rumores.

Quem é Gabriella Lenzi?

Natural de Santa Catarina, Gabriella Lenzi se tornou um fenômeno nas redes sociais há cerca de dez anos, quando começou a compartilhar detalhes de seu estilo de vida, looks estilosos e viagens luxuosas. Seja na Grécia, nos Estados Unidos ou no Brasil, a morena já contou que está sempre à procura do sol e parte para seus destinos no veraneio.

Apesar de compartilhar vislumbres de sua vida pessoal nas redes sociais, Gabriella costuma ser discreta sobre seus relacionamentos. Mesmo assim, alguns romances da influenciadora já se tornaram notícia, inclusive, internacional, já que ela foi apontada como affair do cantor Justin Bieber e do jogador de futebol Neymar Jr há alguns anos.

João Silva entrega futuro de seu primeiro programa solo:

Enquanto o apresentador segue solteiro, ele celebra o sucesso em sua vida profissional. No comando de seu primeiro programa solo, João Silva não esconde a empolgação em se conectar com o público. Em conversa com a CARAS Brasil, durante o show de lançamento da carreira musical de sua irmã, Lara, o filho de Faustão entregou o futuro de sua primeira atração na Band.

"Estamos trocando os pneus com o carro em movimento. Ano que vem, cada vez mais a gente chega mais perto da personalidade do programa. Por enquanto, em termos de audiência e carinho da galera está muito bom, estou muito animado. Está sendo bem melhor [do que eu esperava]”, João comemorou o sucesso e revelou alguns dos planos para o futuro da atração.