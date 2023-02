A fila andou? Arthur Aguiar vive romance em segredo com cantora famosa

Arthur Aguiar vive romance com cantora que já foi apontada como namorada de Neymar

O ator Arthur Aguiar está vivendo um novo romance. Apenas quatro meses depois do fim de seu casamento com a influenciadora Maíra Cardi, o campeão do BBB23 está vivendo um romance com Rafaela Porto, que já foi apontada com affair de vários famosos.

Segundo informações da página Segue a Cami, os dois passaram o Carnaval juntinhos, mas longe da badalação. Ao invés de irem para eventos públicos, os dois preferiram curtir um romance bem distante da folia.

A informação soa curiosa porque na última semana o artista resolveu se manifestar após ver centenas de comentários em suas fotos com questionamentos sobre sua ausência nas principais festas carnavalescas da Bahia. Alguns afirmavam que o ator estaria triste e melancólico nas fotos em que ele postou momentos de seu descanso em Salvador, longe de toda a agitação que toma conta da cidade nesta semana.

"Eu não tenho que fazer nada. Tenho que aproveitar [o Carnaval] da maneira que eu acho que tenho que aproveitar. Eu estou bem, fiquem tranquilos", garantiu.

Ele aproveitou para deixar uma reflexão sobre seguir suas verdadeiras vontades, ao invés de fazer apenas o que as pessoas esperam que você faça. "Passamos muito tempo fazendo o que as pessoas dizem que a gente tem que fazer e passamos pouco tempo se perguntando o que nos faz feliz. Muitas vezes o que o outro acha que é a nossa felicidade não é exatamente o que nos faria feliz. Temos que fazer o que nos faz bem. Pensem nisso", aconselhou.

Arthur Aguiar dá detalhes de encontro com Deolane Bezerra

Arthur Aguiar se manifestou sobre os rumores de um possível affair com Deolane Bezerra (35), que tomaram conta da internet. “Recado rápido, eu vim sozinho, estou sozinho e vou voltar para a minha casa em São Paulo sozinho. Gente, para! Meu Deus, pare de ficar criando situações onde não existe nada. Eu só vim pra um aniversário, só isso, e vocês continuam no mesmo motivo. Vira essa chave, é só isso. Recado dado, fui”, disse ele.