Fiduma & Jeca levam uma vida simples apesar da fama: 'Vamos ao mercado e não somos de balada'

Em comemoração aos 10 anos de carreira, Fiduma & Jeca gravam DVD na terça-feira, 23. Em entrevista à CARAS Brasil, falam sobre o projeto e contam como levam a vida

Na próxima terça-feira, 23, Fiduma & Jeca se preparam para gravar o DVD comemorativo dos 10 anos de carreira da dupla, com show exclusivo para convidados em São José do Rio Preto. A data escolhida para o grande dia é justamente a do aniversário de 32 anos de ambos. Curiosamente, ele nasceram no mesmo dia e no mesmo ano. Em entrevista à CARAS Brasil, os artistas falam do projeto e revelam que, apesar da fama e do assédio, conseguem manter uma rotina simples: "Vamos ao mercado e não somos de balada".

A dupla, que se conheceu há 14 anos, na faculdade de Agronomia da Unesp, em Ilha Solteira, se tornou conhecida nacionalmente com o hit Anjo Chapadex, lançado em 2013. Rapidamente, a irreverência e o bom humor no palco e nas letras de suas músicas fizeram com que eles chegassem a ser comparados como uma versão “Mamonas Assassinas do sertanejo”. De lá para cá, eles explodiram.

Com o bônus, vem o ônus. Para muitos artistas, o sucesso, a fama e o assédio acabam pesando no dia-a-dia, mas para os cantores, não. “Levamos a vida de forma tranquila, é uma consequência do nosso trabalho. O que faz a gente se sentir realizado, é viver o que a gente gosta. Hoje, a gente faz uma média de 12 shows por mês. Por ano, são quase 150 shows. Você está nas grandes festas do Brasil cantando, isso é um grande sucesso. O assédio é grande nos shows. E no dia a dia, depende do lugar que a gente vai, é. Eu, praticamente não vou à balda, não saio de casa, principalmente festas, é muito difícil. A gente tem uma vida muito legal aqui em Rio Preto”, explica Fiduma.

“Eu vou ao mercado, fazer compras, não tenho problema”, destaca Jeca. "O dia a dia é muito tranquilo, em evento é muito difícil", continua Fiduma. "A gente já trabalha nas baladas, vai descansar, não vai pra balada", diz Jeca, que é casado com a empresária Renata Salvi.

Como o parceiro musical, Fiduma também é comprometido. Ele namora Luiza Mardegan. Por causa do trabalho intenso, passam mais tempo juntos do que com as amadas e seus familiares. “Minha esposa fala: ‘Nossa, você nem ficou em casa direito essa semana!’. Nós estávamos gravando as guias, compondo e fechando repertório (para o novo DVD), então isso consome muito tempo e muita mente nossa, dá uma atenção muito exclusiva a isso. Falei: calma, que tem um ano inteiro (risos). Uma semana isolado para garantir o ano”, comenta Jeca. “A gente começa a mexer com música, fica quatro horas no estúdio e parece que ficou meia hora, 20 minutos, passou um tempão e: ‘Cadê vocês? Sumiram?’”, brinca Fiduma.

Além da carreira artística, Fiduma mexe com gado, soja e cana-de-açúcar desde criança. Ele tem um rancho perto de Ouro Preto. “Tenho propriedade rural. Meu avô tinha algumas propriedades e eu fui criado na roça com meu pai, com a minha família, com a turma toda, e a gente carrega essa veia rural no sangue. Não tenho muito tempo, meu pai quem cuida mais. Hoje, estou muito focado na estrada e nas músicas. Meu pai está até preocupado dizendo que eu sumi (risos). Chego em casa de madrugada, saio de manhã, enchendo o repertório aqui, correria demais”, fala o cantor.

Fiduma & Jeca - Foto: Divulgação

NOVO DVD

O DVD 10 anos - Fiduma & Jeca vem com gostinho de comemoração dupla. "Aniversário e gravação. O engraçado é que todo ano que a gente fazia a festa, a gente falava que precisava gravar alguma coisa, o momento, sabe? Porque é muito bacana, o pessoal fica muito à vontade ali, a gente se encontra, familiares, amigos, turma da estrada, que vem viver um pouco do nosso mundo aqui, vem conhecer Rio Preto, nossa casa (...) A gente se sente à vontade com todo mundo, vem os contratantes, cantores, amigos”, conta Jeca.

“A gente tem várias tribos. O Jeca é pescador, então tem muito amigo pescador dele, que vem. Tem também a turma do rodeio, que vem (...) Então, são várias tribos, que se juntam ali e dá uma mistura. Tem os amigos da faculdade também (...) Mistura tudo: contato pessoal, profissional, tudo no mesmo lugar”, emenda Fiduma. “A gente sempre quis gravar isso e nunca dava certo. Esse ano, a gente fez para dar certo”, completa Jeca, acrescentando que o show/festa terá cenário especial, superprodução. “Vai surpreender os convidados”, garante.

Ao todo, serão 100 profissionais envolvidos na gravação, que terá a produção assinada pelo músico e parceiro de longa data Zé Henrique Mioto. Já a mixagem e a máster, serão do Playmix Studio, do Pedro Nery. Outro fato interessante é que, das 12 músicas gravadas, oito são de autoria própria da dupla que mais uma vez se desdobrou para participar 100% da concepção do álbum, repetindo o sucesso do DVD Finalmente ao Vivo, gravado em 2023.

A dupla Fiduma & Jeca, que atualmente gerencia a própria carreira, sem a presença de agentes ou empresários, decisão tomada durante a pandemia da Covid-19, coleciona vários sucessos em sua discografia, como Chapéu Preto, Pra Sempre, Anjo Chapadex, 99%, Quadros, Que Susto, Bagunçando as Avenidas, Eu e o Violão, Igrejinha Azul e Butecologia. Foram oito projetos lançados, mais de 400 milhões de visualizações no YouTube e mais de 250 milhões de streamings no Spotify.