Que situação! Festa de Ano Novo de Jojo Todynho termina em confusão

Festa de Ano Novo de Jojo Todynho termina em confusão; cantora precisou intervir após convidado ter atitude que gerou revolta

Uma festa organizada pela cantora e apresentadora Jojo Todynho acabou terminando em confusão nesta virada do ano. Isso porque um dos convidados teve um comportamento considerado impróprio, o que gerou uma verdadeira treta.

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, um dos presentes teria levado a namorada para a festa, mas acabou chamando outra convidada de "gostosa". A postura gerou revolta entre amigos em comum.

Revoltados, alguns presentes ficaram indignados e a própria anfitriã teve que intervir e encerrar a confusão que poderia fugir de controle. Jojo Todynho disse que era ela que mandava na festa e acabou com o barraco na hora.

Nas redes sociais, Jojo Todynho chegou a compartilhar o look que escolheu para a virada e fotos e vídeos da comemoração ao lado dos amigos. Em uma fase mais tranquila, ela não se pronunciou sobre o que aconteceu.

Jojo Todynho fala sobre cirurgias plásticas pós-bariátrica

Recentemente, Jojo Todynho anunciou que está pronta para mais uma nova fase na sua perda de peso. Na última terça-feira, 26, a cantora contou que irá realizar algumas cirurgias plásticas em breve para corrigir algumas coisas estéticas de seu corpo.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, Jojo apareceu apenas com as fitas do bronze em seu corpo e exibiu os resultados de seu corpo, que já mostra transformações bem significativas. Logo em seguida, a artista falou sobre seus planejamentos para reparar algumas partes de seu corpo. "A mãe tá um luxo, hein? Olha, quando eu ficar toda reparada, quero peitinho na bandeja. Agora vou botar um silicone menor, 580 [mls]. Já falei pro doutor: 'Corta essa barriga, estica tudo, lipo as costas toda'", contou Jojo.

A milionária ainda contou que a cirurgia estava mais próxima do que o esperado, mas que ela havia mudado de ideia. "Eu ia operar em janeiro, que eu tô de férias, mas eu vou esperar para fazer em julho. Eu ia até para a Disney em julho, mas não vou mais. Vou operar!", revelou a cantora.