Fernando Scherer faz tatuagens para homenagear filhas, Brenda e Isabella

Ex-nadador, Fernando Scherer, o Xuxa, coloca amor pelas filhas na pele através de tatuagens

O ex-nadador profissional Fernando Scherer, mais conhecido como Xuxa, decidiu eternizar o amor pelas suas filhas! Pai da atriz e influenciadora digital Isabella Scherer, de 27 anos de idade, e de Brenda, de apenas 10, o atleta apareceu em um estúdio de tatuagem para cravar na pele uma homenagem para as duas.

Para a mais nova, fruto de seu relacionamento com a ex-dançarina do É o Tchan, Sheila Mello, Xuxa escreveu o nome ‘Brenda’, adicionando um coração, tudo com a caligrafia da pequena. “Brenda que escreveu. O nome dela!!”, babou o ex-nadador.

Fernando Scherer - Créditos: Reprodução / Instagram

Já para a mais velha, fruto de seu relacionamento com Vanessa Medeiros, Fernando Scherer decidiu fazer uma pequena cruz em sua mão direita, mesmo local onde a influenciadora digital e chef de cozinha tem o mesmo desenho.

Fernando Scherer - Créditos: Reprodução / Instagram

Fernando Scherer, o Xuxa, exibe vídeo dos seus votos no casamento

Há poucos dias, Fernando Scherer, emocionou seus fãs ao exibir um vídeo com um trecho de sua cerimônia de casamento com Dianeli Geller. Nas redes sociais, ele revelou um momento de como foi o seu voto para a noiva. “Eu me sinto pronto não para te amar, para me amar e para receber o teu amor. E transbordar esse amor para ti. Pois de mãos dadas com você, eu sou mais forte”, disse ele no vídeo.

Na legenda, o artista refletiu sobre como vê o amor. "Quando procuramos o amor no outro, estamos ainda na falta, na escassez do amor… andamos como pedintes de amor… Quando realmente sentimos o amor verdadeiro, começamos reconhecendo o amor por nós mesmos e desse sentimento e decisão transbordamos ao nosso entorno e em tudo que fazemos, começando com a pessoa que escolhemos para andar lado lado nesta jornada! Segurando a sua mão meu amor somos mais fortes!", declarou.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!