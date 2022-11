Fernanda Tavares posta cliques raros do filho caçula, Arthur: "Te amo para toda eternidade"

A modelo Fernanda Tavares postou uma sequência de cliques do caçula ao falar sobre o seu aniversário de 10 anos

Fernanda Tavares (42) usou as redes sociais nesta segunda-feira, 7, para compartilhar alguns cliques raros do filho caçula, Arthur (10), fruto de seu relacionamento com o ator Murilo Rosa (52).

O menino completou 10 anos no dia primeiro de novembro, e na ocasião, ganhou alguns mimos dos papais corujas, além de uma festa com o tema da série Cobra Kai, da Netflix.

"1.11.12. Semana passada, essa figura do Artur fechou uma década de vida!! Esse aí gosta de comemorar, viu? Acordou com café da manhã na minhs cama, pediu para eu ir esperá-lo quando chegasse da escola (e eu, claro, esperei com um bolinho…) e no dia seguinte ainda comemorou com os amigos!!!", revelou a modelo.

Em seguida, Fernanda aproveitou para se declarar para o herdeiro. "Como é bom comemorarmos a vida dos nossos filhos!!! Artur, que você jamais perca a sua bondade e doçura (mas a brabeza, pode perder um pouquinho, tá?...) Te amo pra toda uma eternidade!!!", completou.

No dia em que Arthur completou mais um ano de vida, ele ganhou uma homenagem do pai nas redes sociais. Murilo compartilhou um vídeo com vários momentos do herdeiro e o parabenizou. "Aniversário do meu filho mais novo. 10 anos do Artur. Que alegria ver esse menino tão lindo e esperto crescendo, descobrindo caminhos e o mais importante, sendo feliz."

"Como ele é feliz meu Deus… palhacinho, cheio de humor, é cada tirada. Ele traz pra nossa casa uma alegria e uma vitalidade divina. Viver a vida ao lado de quem é divertido é tão bom né? Parabéns meu filho, que Deus continue te iluminando e te protegendo, estamos aqui com você pra te ajudar a realizar os seus sonhos. Te amo e você é Showwww", finalizou.

Fernanda e Murilo, vale lembrar, também são pais de Lucas, que está com 15 anos.

Confira as publicações de Fernanda Tavares e Murilo Rosa:

