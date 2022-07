Murilo Rosa e Fernanda Tavares trocam declarações no aniversário de casamento: "Muita história"

Nas redes sociais, Murilo Rosa e Fernanda Tavares comemoraram 15 anos de casados trocando declarações de amor

CARAS Digital Publicado em 28/07/2022, às 19h25

Murilo Rosa (51) e Fernanda Tavares (41) completaram 15 anos de casados nesta quinta-feira, 28, e celebraram a data especial trocando declarações nas redes sociais.

Nas redes sociais, o ator compartilhou uma sequência de fotos com a esposa, sendo a primeira do dia em que eles oficializaram a união, e as outras das férias em família que eles estão passando no Rio Grande do Norte, e falou sobre as Bodas de Cristal.

"Caramba… nossas férias aqui no Rio Grande do Norte não poderiam ter um último dia melhor. Comemoração dos nossos 15 anos de casamento! Bodas de Cristal? É isso? Não sei se gosto do nome cristal, mas ok… Parabéns meu amor! Te amo, mas meu amor não é de cristal, ok? E parabéns a todos os casais que continuam (com amor) nessa estrada…", escreveu Murilo.

Fernanda compartilhou algumas fotos da viagem em que aparece com Murilo e os filhos, Lucas (14) e Arthur (8), e refletiu sobre os 15 anos de casamento. "28/07/2007, Bodas de Cristal. Quinze anos de casados, hoje. E quinze anos não é brinquedo, não!! Quinze anos tem muita história, muitos altos e alguns baixos, muita união, muita dor de cabeça, mas muito, muito amor! É uma vida! Aliás, no nosso caso, duas, muito bem representadas na segunda foto… "Eu estou pensando em você, pensando em nunca mais te esquecer". Feliz aniversário de casamento! @murilorosa_oficial", disse a modelo.

Confira as declarações de Murilo Rosa e Fernanda Tavares:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Murilo Rosa (@murilorosa_oficial)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fe Tavares 🌎 (@fernandatavares_official)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!