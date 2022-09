Fernanda Souza é clicada de biquíni pela namorada em momento íntimo: "Vantagens"

Em meio à natureza, Fernanda Souza mostra clique romântico feito pela namorada, Eduarda Porto, na cachoeira

CARAS Digital Publicado em 27/09/2022, às 14h41

A atriz Fernanda Souza (38) usou as redes sociais na manhã desta terça-feira, 27, para compartilhou com seus seguidores alguns momentos em meio à natureza e intimidade. Através do Instagram Stories, a apresentadora revelou com detalhes como os seus últimos dias estão sendo.

Entre os registros está uma foto feita pela namorada, Eduarda Porto (35), durante um banho de cachoeira. Na foto, editada em preto e branco, mostra a artista com os cabelos presos e se preparando para um mergulho.

Na legenda da publicação, a brasileira não deixou o romantismo de lado e revelou a responsável pelo clique com um emoticon de câmera e um de coração.

Fernanda Souza e Eduarda Porto assumiram o namoro em abril de 2022. O romance foi o primeiro assumido pela atriz desde o término do casamento com o cantorThiaguinho, em 2019.

Fernanda Souza mostra clique romântico feito pela namorada na cachoeira: