Fernanda Souza abre álbum de fotos na praia e mostra seus looks

Fernanda Souza recebe elogios ao posar de biquíni e com look diferentão em tarde na praia: 'Lembrança de um lindo dia'

A atriz e apresentadora Fernanda Souza encantou seus seguidores ao mostrar fotos do seu dia de passeio em uma praia com os amigos, incluindo a atriz Aretha Oliveira. Ela mostrou momentos divertidos do dia ensolarado e seus looks roubaram a cena.

Na primeira foto, a artista surgiu sorridente ao usar uma saída de praia preta e chapéu. Logo depois, ela ostentou sua beleza deslumbrante ao posar com biquíni colorido. Por fim, a ruiva surgiu com um look diferentão, que era um sobretudo de moleton.

“Eu e a Aretha estamos com TBT para uns 3 anos. Lembranças de um lindo dia de praia com ela e @xa.real!”, disse ela.

Nos comentários, Fernanda Souza foi elogiada pelos fãs. “Gata demais”, disse um seguidor. “Eita como são lindas”, afirmou outro. “Maravilhosa”, comentou mais um.

Vale lembrar que Fernanda Souza está longe da TV aberta desde 2018, quando deixou o programa Só Toca Top, da Globo. Em 2022, ela apresentou o reality culinário Iron Chef: Brasil na Netflix. Hoje em dia, ela se dedica ao projeto Se Eleve nas redes sociais.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernanda Souza (@fernandasouzaoficial)

Fernanda Souza visita o filho caçula de Claudia Raia

Há poucos dias, a atriz Fernanda Souza fez uma visita especial para o pequeno Luca, que é filho de Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello. As fotos foram compartilhadas por Raia nas redes sociais. No primeiro registro, os três aparecem juntos, e o bebê está olhando fixo para a 'irmã mais velha'. Já na segunda imagem, só aparece Fernanda e o pequeno.

Ao dividir o encontro com os seguidores, Claudia celebrou a visita. "Aos pouquinhos as irmãs vão conhecendo o Luquinha! Te amo filhale, Fernanda, adorei nosso encontro", escreveu a mamãe coruja, casada com Jarbas Homem de Mello (53).