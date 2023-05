Fernanda Paes Leme explica motivo de unfollow de Isabelli Fontana

No podcast 'Quem Pode, Pod', apresentadora Fernanda Paes Leme revela que Isabelli Fontana deixou de segui-la após 'Dança dos Famosos'

A apresentadora Fernanda Paes Leme (39) revelou no podcast Quem Pode, Pod, que apresenta ao lado da amiga Giovanna Ewbank (36), durante participação de Dani Calabresa (41), que levou unfollow de Isabelli Fontana (39).

Ao comentarem do quadro Dança dos Famosos, do Domingão, a artista relembrou que a modelo a deixou de seguir depois de ter dado a nota 9,9 para ela quando foi jurada da atração.

"Eu dei um 9,9 para a Isabeli Fontana. Aí ela não gostou, não. Acho que me deu unfollow. Ela deu, ela deu", começou falando. "Isso é recente?", questionou Gioh. "Ainda era na época do Faustão, então já faz mais de um ano", disse ela, contando ainda que até o marido de Isabelli, o cantor Di Ferrero (37), mandou uma mensagem para ela: "E o Di Ferrero também mandou uma mensagenzinha", contou Fe. "Mas 9,9 é muito bom!", opinou Ewbank.

Em seguida, Fernanda falou: "As pessoas tem que entender que o júri técnico está sempre lá acompanhando a evolução, enquanto o júri artístico não assiste. Está ali pela coreografia daquele dia. Eu tinha visto uma coreografia antes muito impecável e dei dez. Ela errou também, e isso acho que tira um décimo, não? Eu fiquei chateada, e entendo ela ter ficado chateada, mas é difícil".

Confira a conversa de Fe Paes Leme, Gio Ewbank e Dani Calabresa no podcast:

Fernanda Paes Leme revela constrangimento em entrevista de Giovanna Ewbank e

Durante a entrevista com Dani Calabresa, Fernanda Paes Leme também revelou que não conseguiu assistir à entrevista que sua companheira de programa, Giovanna Ewbank, fez com os atores Adam Sandler (56) e Jennifer Aniston (54), durante a divulgação para o filme Mistério em Paris, da Netflix, por estar constrangida com o que estava na tela.

“Só vi um trechinho, mas eu fiquei com vergonha e falei 'não vou ver minha amiga nesse constrangimento'”, comentou a atriz. “Eu também não consegui assistir inteiro agora por causa do constrangimento. O Adam Sandler ficava assim 'quem mandou essa idiota, o que ela está fazendo aqui?'”, completou Giovanna.

De acordo com a mulher de Bruno Gagliasso, o problema foi que ela estava no rancho de sua família, no interior do estado do Rio de Janeiro, fazendo com que a conexão com a internet não fosse a das melhores. “Eu não escutava o que eles falavam, eles escutavam o que eu falava, e tinha um delay absurdo. Eram quatro minutos de entrevista. No quarto minuto de entrevista eu quase não tinha falado nada e os caras tiraram o link e a Jen falava: 'Faz a pergunta'”, revelou.