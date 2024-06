Fernanda Machado impressiona ao mostrar flexibilidade

A atriz Fernanda Machado chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao mostrar todo sua flexibilidade enquanto pratica yoga

Fernanda Machado impressionou os seguidores das redes sociais nesta sexta-feira, 21, ao compartilhar algumas fotos em que aparece praticando yoga. A atriz, que está no ar na reprise da novela 'Alma Gêmea', da Globo, chamou a atenção com sua flexibilidade.

Ao compartilhar os cliques no feed do Instagram, ela falou sobre a importância da prática. "Feliz dia internacional da yoga!!! Namaste! Muita gratidão por essa prática que é terapia e cura diária pra mim, e pra muitas pessoas mundo afora", começou.

"Ontem mesmo, eu estava escrevendo um capítulo no meu livro, contando como a yoga é uma prática sagrada pra mim, como o trabalho da respiração é terapêutico para o nosso sistema nervoso, e como o movimento é cura para o nosso corpo. Eu preciso de yoga todos os dias, não vivo sem! Muita gratidão por todos os meus professores de yoga que me guiam já há tantos anos. Thank you, thank you! Namaste!!!!", completou.

Os seguidores encheram a postagem de elogios. "Atleta", disse uma internauta. "Que tudo", escreveu outra. "Eu não conseguiria nem morte esse último", confessou uma fã.

"Hoje é dia de Leozinho, o meu raio de sol, que ilumina tudo ao seu redor! Eu tive uma uma gravidez de alto risco com o Leo, por conta de uma placenta prévia que nunca subiu. E por isso, tive também um parto de alto risco, pois a placenta que não subiu, era na verdade acreta; cresceu grudada no meu útero, o que me fez perder litros de sangue, numa hemorragia severa. Que colocou a minha vida em risco, e causou a perda do meu útero. E tudo isso no começo de uma pandemia louca", disse ela. Confira a publicação completa!