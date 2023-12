Fernanda Lima revela segredo de sua família 'perfeita'

Vivendo fora do Brasil, Fernanda Lima surpreende ao comentar sobre o que faz para manter sua família em harmonia e o casamento saudável

A apresentadora Fernanda Lima surpreendeu ao contar o segredo para ter a sua família em harmonia. Casada com Rodrigo Hilbert e mãe de três filhos, ela contou que não tem problema em ser um exemplo de família para seus fãs e o que faz para manter todos focados no bem-estar da família.

"Acho legal que as pessoas se espelhem na nossa maneira de viver e na nossa família. Não vejo problema nisso, pois também sou inspirada por pessoas que admiro", disse ela no canal Faxina Milgrau.

Então, a estrela contou que a divisão das tarefas da casa é um ponto fundamental para que sua família funcione. "Eu cuido mais das logísticas, marcações de consultas, converso com as crianças, olho o dever, redação e correção de provas. Cuido da organização da casa, da decoração e do que precisa de manutenção. Rodrigo paga as contas, cuida das compras, cozinha aos finais de semana, conserta as coisas sempre que possível e faz orçamentos. Eles [filhos] arrumam o quarto deles, ajudam a colocar e tirar a mesa e encher e esvaziar a máquina de lavar. É pouco, ainda, mas aos poucos vão melhorando", declarou.

"Para que mulheres como eu e homens como meu marido possam trabalhar com o que trabalhamos, é necessário que alguém esteja cuidando da casa e da comida da família. Portanto, os serviços domésticos durante a semana também são feitos por outras pessoas", completou.

Família de Fernanda Lima vive em Portugal

A apresentadora Fernanda Lima e seu marido, o apresentador Rodrigo Hilbert, decidiram se mudar para Portugal com seus três filhos, os gêmeos João e Francisco e a caçula Maria Manoela, em 2022. Agora, ela contou o motivo para deixar o Brasil por um tempo.

Em entrevista na emissora TVI, ela disse que a segurança para a sua família foi um fator que pesou na decisão de ir para o exterior. “É muito gostoso viver aqui. A gente está vivendo uma questão no Brasil um pouco complicada, muita desigualdade, muitas questões. Aqui meus filhos têm segurança”, afirmou ela.

Então, ela contou também que quis que seus filhos crescessem sem o assédio da fama dos pais. “Tem a questão de ser pública, eu tenho três filhos e o Brasil tem muito essa exaltação da fama, da celebridade, então, foi mais para resguardar eles. Trazer os meus filhos para um lugar onde eles possam ser anônimos”, revelou.