Fernanda Lima emociona com homenagem ao pai falecido: 'Me sinto mais conectada'

Pai de Fernanda Lima, Cleomar faleceu em 2020, vítima de Covid-19; atriz resgatou um clique e destacou a semelhança entre os dois

A atriz e apresentadora Fernanda Lima usou as redes sociais nesta sexta-feira, 16, para compartilhar com os seguidores uma linda homenagem ao seu pai, Cleomar Lima, que morreu em 2020, vítima de Covid-19. Ela resgatou um clique antigo, onde mostra a semelhança entre os dois, e falou sobre a saudade que sente desde sua partida.

Em um longo texto emocionante, Fernanda recordou a data em que o pai faria aniversário. "Mais um dia 15 de fevereiro. Ontem tu faria 88 anos. Faltariam apenas 2 anos pra festa dos 90 que tu tanto sonhou. Na tua ausência, te conheço ainda mais. Teus sonhos, teus medos, as dores escondidas de um homem… me sinto ainda mais conectada com tua história", iniciou a artista.

Na sequência, a esposa de Rodrigo Hilbert contou que enxerga as qualidades do pai em cada um de seus filhos. "Tu ficou em nós, pai. Tem alguém que grita meu nome o dia inteiro pela casa, como tu; tem alguém bem competitivo no esporte como tu; tem um justiceiro como tu e tem alguenzinho que ia rebater tuas crenças te ensinando tudo sobre esse novo mundo", declarou.

Por fim, a apresentadora falou sobre uma montagem que fez com a foto dos dois e destacou a grande semelhança que tem com o pai.

"Até a nossa boca é tortinha pro mesmo lado. Resolvi juntar as duas fotos bem pertinho e postar no meu Instagram com essa carta, pra deixar aqui mais um registro da tua importância na minha vida. Sempre achei meio assim, estranho escrever para alguém que não está mais aqui. Porém, em algum lugar estará, e que a minha energia em espalhar encontre a sua energia em receber. Será? Tomara!", concluiu Fernanda Lima.

Confira a publicação:

Gêmeos de Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert surgem em foto rara

O apresentador Rodrigo Hilbert encantou os fãs nesta segunda-feira, 1, ao exibir uma foto raríssima dos filhos adolescentes. Ele compartilhou um vídeo no qual Fernanda Lima surge lavando louça ao lado dos rapazes após a ceia de Ano Novo.

As imagens mostram os gêmeos João e Francisco, de 15 anos, enormes. A genética abençoada da família pelo jeito privilegiou os herdeiros, já que o papai famoso tem 1,90. "Quem lavou a louça do ano novo aí na sua casa? Amo vocês", escreveu o apresentador.

Vale lembrar que o casal também é pai da caçulinha Maria Manoela, de 4 aninhos. Aos poucos, os dois tem inserido a pequena na vida artística. Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert são casados desde 2006 e moram em Portugal.

Recentemente, ela contou por que decidiu deixar o Brasil. "É muito gostoso viver aqui. A gente está vivendo uma questão no Brasil um pouco complicada, muita desigualdade, muitas questões. Aqui meus filhos têm segurança", afirmou.