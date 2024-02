Fernanda Lacerda se prepara para duelo de boxe três meses após dar à luz: ‘Vamos pra guerra’

Em entrevista a CARAS Brasil, Fernanda Lacerda, a Mendigata, fala sobre a expectativa do duelo contra a esposa de Acelino Popó, neste sábado, 24, e maternidade

Três meses após o nascimento do primeiro filho, Fernanda Lacerda (35), famosa por interpretar a personagem Mendigata no extinto programa Pânico, se prepara para estrear no Fight Music Show, em São Paulo. Em uma disputa de boxe neste sábado, 24, ela vai enfrentar a mentora de emagrecimento e terapeuta nutricional, Emilene Freitas, esposa de Acelino Popó Freitas (48), que também vai duelar no mesmo evento contra o ex-BBB Kleber Bambam (46). Em entrevista a CARAS Brasil, ela confessa friozinho na barriga e entrega o que precisou fazer para estar em forma a tempo para a luta. "Vamos pra guerra", diz.

Fernanda conta que era convidada para o Fight Music Show desde a primeira edição, em 2022, mas que nunca se sentiu tão preparada como agora, mesmo pouco tempo após o nascimento de Gabriel. “Tudo acontece no tempo certo e tudo conspirou para que fosse agora, nesse momento e dessa forma. Vamos estrear a categoria feminina e isso traz uma grande responsabilidade, acho que não só para mim, mas para a Emilene também. Assumo que estou um pouco nervosa, porque lutar contra a esposa do Popó será um grande desafio, principalmente nesse momento em que vivo a minha maternidade recente, o que trouxe algumas dificuldades durante o processo de preparo para o duelo”, fala.

“Mas costumo dizer que sou movida a desafios. Gosto sempre de lutar por aquilo que quero e acredito. E não tenho medo. Acho que todo mundo precisa sempre ser desafiado na vida, porque eles nos tiram do lugar e nos levam a buscar sempre o nosso melhor. E o esporte, como um todo, traz sempre esse frio na barrida, essa motivação, esse desafio. Sempre admirei muito o esporte, e estrear a categoria feminina no FMS é uma grande honra!”, emenda.

Mesmo amamentando e tendo uma rotina bastante diferente por conta da maternidade, a modelo seguiu cuidando do corpo e da alimentação. “Sempre fiz aulas (boxe) como hobby para ter condicionamento físico e queimar calorias. Mas isso é bem diferente de se preparar para uma luta de verdade, com essa pegada mais profissional. Principalmente por se tratar de um desafio que tem envolvido muito o público”, destaca.

“Como estou amamentando, fica mais difícil fazer qualquer tipo de dieta mais restritiva. No primeiro mês pós parto, cheguei a perder 11Kg, mas depois do segundo mês, quando voltei a fazer atividades físicas, a balança estacionou. E eu estava muito ansiosa com isso, porque no início dessa semana, que já é a semana da luta, eu ainda não tinha batido a minha meta de peso”, continua.

Segundo Fernanda, ela tem feito dois treinos por dia, além de aula de boxe e musculação. “E nesses últimos dias restringi um pouco a alimentação, para perder os 3kg que ainda faltava. Inclusive, a dieta do meu nutricionista, Henrique Horaguti, foi o protocolo de hiper hidratação, que está sendo fundamental para eu alcançar meu objetivo”, entrega. “Estou muito feliz, porque hoje (ontem), na pesagem, consegui a minha primeira vitória que foi bater essa meta. Agora estou pronta para a guerra”, afirma.

A modelo garante que está vivendo um mix de emoções. “Até uns dias atrás, estava bem tranquila, mas nessa última semana virou uma chave, e não sei explicar em palavras, mas estou sentindo um mix de emoções... A adrenalina está a mil!”, confessa.

AMAMENTAÇÃO

A gente não pode deixar de falar sobre amamentação. Entre um compromisso e outro, Fernanda Lacerda não deixou de focar em Gabriel. “Nessa última semana, como estou fazendo o protocolo de hiper hidratação, me programei para tirar bastante leite. Quero, se Deus permitir, amamentar ele exclusivamente com leite materno pelo menos até os seis meses. Acho isso importante! E ele está saudável, crescendo acima da média. Então quero manter esse ritmo”, explica. “E não acho que tenha me atrapalhado. Lógico, a vida fica mais corrida porque é bem complicado conciliar tudo, mas estou dando conta”, frisa.

A modelo ainda confessou que amamentar foi uma das coisas mais difíceis que já enfrentou. “Foi uma das coisas mais difíceis até hoje na minha maternidade. E acho muito legal porque hoje as mulheres estão falando mais abertamente sobre isso, sem romantizar a maternidade”, ressalta.

“Na primeira semana do Gabriel, até ajustar pega do neném e a gente se adaptar, machucou muito o meu peito. E uma pauta que precisa mesmo ser falada, porque muitas mamães sofrem com isso, e, inclusive, recorrem para a fórmula por conta disso. Algumas delas acabam se sentindo ou sendo julgadas como menos mãe, por conta disso. Graças à Deus eu tive uma consultoria de amamentação, que me ajudou muito. Também fiz algumas sessões de laser no mamilo para dar uma secada no machucadinho, porque o meu peito esquerdo, quando ainda estava na fase do colostro - ele mamava muito então estava toda hora no peito - acabou machucando um pouco. Mas graças à Deus, já faz um tempo que nos ajustamos e está tudo bem, a amamentação está fluindo”, conta.

PERÍODO DA GESTAÇÃO

Para muitas mulheres, o período da gestação pode ser muito difícil. Com Fernanda não foi muito diferente. “Tive um susto no começo da minha gestação, porque tive descolamento da placenta. Então quando comecei a sangrar, grávida, fiquei desesperada. E aí liguei para o meu médico que me falou que ou eu estava perdendo o meu bebê, ou era um descolamento. Me mandou correr para o hospital e prontamente eu fui. Tive que ficar de repouso nos dois primeiros meses, sem nenhuma atividade física. Depois disso, pude voltar a treinar, mas de forma bem moderada, com pouco peso e muito cuidado. Treinei até o nono mês e foi bem tranquilo”, relembra.

OS TRÊS PRIMEIROS MESES

O pequeno Gabriel tem apenas três meses e já trouxe muitas mudanças na vida de Fernanda. “Semana que vem ele vai completar quatro meses, e tem sido um momento muito incrível. O mais especial da minha vida! No primeiro mês foi muito difícil, porque ele tinha muitas crises, teve também a privação do sono, você acordar várias vezes na madrugada, com o bebê chorando, e aí você se sente um pouco impotente, não sabe direito o que fazer. Eu colocava ele no peito e tentava de tudo quanto é forma aliviar o que ele estava sentindo”, diz.

“Mas o primeiro mês é sempre mais complicado mesmo porque é uma adaptação do bebê e da mamãe. São os primeiros dias de vida dele fora do útero e tudo muito novo. Mas agora ele está cada vez mais feliz, mas sorridente e tem sido muito gostoso acompanhar cada detalhe do desenvolvimento dele. Parece que a cada semana ele fica mais esperto e interage mais”, continua.

E mais filhos, será que a modelo deseja? “Na verdade, não esperava ser mãe agora, nesse momento. Mas foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Agora não penso em ter mais filhos. Acho que está ainda muito cedo para falar sobre esse assunto. Criar um filho, no mundo em que vivemos hoje, é uma responsabilidade muito grande. Então pode ser que eu mude de ideia lá na frente, mas nesse momento estou convicta de que ele será o primeiro e o único (risos)”, finaliza.