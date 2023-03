Fernanda Gentil driblou preconceito em viagem a trabalho na Globo; relembre

Jornalista Fernanda Gentil passou perrengue durante viagem com esposa para a cobertura da Copa do Mundo 2022, no Catar

A apresentadora Fernanda Gentil (36) anunciou nesta segunda-feira, 20, o término de seu contrato com a TV Globo. A decisão aconteceu após 15 anos trabalhando na emissora carioca, a qual já lhe rendeu algumas situações inusitadas. No ano passado, por exemplo, ela precisou driblar o preconceito durante a cobertura da Copa do Mundo, no Catar .

Na época, a famosa viajou para realizar uma cobertura especial do evento esportivo para o programa Mais Você. Em conversa com Ana Maria Braga, a jornalista contou que estava tensa por estar no Catar acompanhada de sua esposa, Priscila Montadon.

Para quem não sabe, o Catar é conhecido por ser um dos países mais preconceituosos do mundo. Por lá, a homossexualidade é considerada crime e casais não podem demonstrar afeto em público. Além disso, mulheres não podem usar qualquer tipo de roupa.

"Andamos a um metro de distância, nem brinca. É friend para cá, friend para lá. Somos best friends", reagiu Fernanda, ao falar sobre as regras rígidas do governo do Catar.

Ainda durante o bate-papo, Fernanda Gentil revelou que encontrou outro casal de mulheres durante a viagem e ficou um pouco impressionada com a coragem delas, que não estavam escondendo o relacionamento.

"Um dia a gente estava no shopping a céu fechado, tinham duas mulheres que dava para perceber claramente que não eram amigas, fazendo carinho. Uma tinha um corpo mais atlético e pensei que deveria ser jogadora de futebol ali, vinda para a Copa, pela FIFA, para ter essa coragem, essa moral toda. Aí, quando cruzamos elas disseram: 'a gente é brasileira mesmo'. Caraca, corajosas! Elas estavam ouvindo tudo", brinca.

Nas redes sociais, Fernanda também aproveitou o momento para fazer postagens sobre como estava enfrentando o preconceito no país. Bem-humorada, ela apareceu várias vezes chamando a amada de "amiga".

"Amigas indo para o jogo", escreveu a jornalista na legenda de uma postagem. "Conte comigo como conto contigo, amiga", ironizou ela em outra.