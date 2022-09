Felipe Simas encanta os fãs ao mostrar momento em família: "Lindos"

O ator Felipe Simas mostrou alguns cliques ao lado da esposa, Mariana Uhlmann, e os três filhos, Joaquim, Maria e Vicente

Nesta sexta-feira, 23, Felipe Simas(29) usou as redes sociais para dividir alguns cliques do seu dia ao lado da família.

Em seu perfil no Instagram, o ator compartilhou duas fotos com a esposa e dos filhos. Na primeira imagem, ele apareceu sorridente ao lado de Mariana Uhlmann (31) e dos três filhos do casal, Joaquim (8), Maria (5) e Vicente (2). Já no segundo registro, os cinco surgem almoçando em uma praça de alimentação.

Ao publicar as imagens, Felipe Simas falou sobre poder passar momentos especiais com a família. "Nossos melhores momentos são simples. Nada de muito novo ou diferente. Nossos melhores momentos são as palavras que trocamos durante um almoço de um dia qualquer", escreveu ele na legenda do post.

Os internautas ficaram encantados com os cliques e encheram a publicação de elogios. "Lindos demais", disse uma seguidora. "Família linda", escreveu outra. "Esses são os momentos mais preciosos! Deus continue abençoando vocês", afirmou uma fã. "Que perfeitos. A Maria está a sua cara", falou mais uma.

Confira as fotos de Felipe Simas ao lado de sua esposa e filhos:

