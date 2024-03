Felipe Simas curte dia na praia com a esposa. Veja as fotos!

De férias da TV após o fim de Fuzuê, o ator Felipe Simas é flagrado em dia de passeio com a esposa no Rio de Janeiro

O ator Felipe Simas aproveitou a manhã ensolarada no Rio de Janeiro para curtir um passeio com sua esposa, a influenciadora digital Mariana Uhlmann. Os dois foram flagrados pelos paparazzi enquanto se refrescavam no mar de uma praia carioca.

Além disso, o casal foi visto trocando carinhos embaixo do sol quente e conversando enquanto relaxavam na areia. Vale lembrar que Felipe e Mariana são pais de três filhos, Joaquim, Maria e Vicente.

Há pouco tempo, Felipe contou como conheceu Mariana no início da vida adulta e se apaixonado à primeira vista. “Um dos meus melhores amigos, ele namorava uma das melhores amigas da Mari e, na época, eu estava saindo de um relacionamento, eu tinha 18 anos. A Mari também estava saindo de um relacionamento e nenhum dos dois queria entrar em um novo relacionamento", disse ele, que foi buscá-la em casa com os amigos antes de um passeio. "A gente para na porta da casa da Mari e ela desce com um vestido, com a sandália dela nas mãos. Ela estava de chinelo. Quando eu olhei para ela eu tive a certeza que ela seria a mãe dos meus filhos. E é com a mesma certeza que eu olho para ela agora. E foi muito doido porque foi uma paz muito doida no meu coração", relembrou.

Em outro momento, Mariana contou sobre a relação do casal, que se apoia em todos os momentos. "Nosso casamento não é perfeito, volta e meia quando leio algo ou escuto uma pregação que fala muito comigo e conto para ele, ele me responde: 'eu já tinha falado isso para você, e você não me escuta! Eu amo estar agarrada nele, e em todos os meus momentos de caos ele me mostra que vivemos dependendo de um Deus presente, que nos chama para viver o hoje!", afirmou.

O ator está de férias da TV desde que atuou em Fuzuê, novela da Globo.

Veja as fotos do casal: