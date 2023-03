Felipe Neto comove ao relembrar último dia de sua avó: "Sorriu até o fim"

A avó do empresário e youtuber Felipe Neto faleceu na última terça-feira, 7, aos 96 anos

Felipe Neto (35) emocionou os seguidores das redes sociais ao dar detalhes sobre o último dia de vida de sua avó, dona Maria, que faleceu na noite da última terça-feira, 7, aos 96 anos.

No feed do Instagram, o empresário e youtuber postou uma foto em que sua avó aparece jogando dominó, e contou alguns pedidos que ela fez ao longo do dia, inclusive para beber um pouco de vinho.

"Em seu último dia na Terra, vovó fez o que sempre foi conhecida por fazer: ela viveu. No 07 de março, ela pediu que a tirassem da cama… Pediu vinho, deram o que ela sempre bebia, mas ela respondeu: 'não, eu quero vinho fino' - e abriram um tradicional vinho do Porto. Pediu chocolate, conversou, visitou sua capela e pediu para jogar dominó (a mente precisa estar ativa)", começou ele.

Depois, Felipe falou sobre os últimos momentos de vida de dona Maria. "Vovó teve o que a medicina chama de “melhora da morte”, quando um paciente terminal tem uma melhora súbita em seu último dia, como se o cérebro liberasse toda a sua energia em um final mais prazeroso. Para nós, significou muito mais que isso, significou lembranças e a certeza de que ela sorriu até o fim."

Por fim, o youtuber falou sobre a partida dela. "Naquela noite, vovó dormiu… E não acordou mais. Em sua própria cama, cercada de amor, pois foi apenas isso que ela plantou em 96 anos de VIDA: amor. E muita vida. Eu não sei viver sem ela fisicamente ao meu lado, mas vou aprender… Foi esse seu último pedido pra mim… E eu nunca vou esquecer e nunca vou parar de repetir o que ela sussurrou em meu ouvido enquanto eu chorava desesperadamente em seu leito: 'não chores, viva, te amo'", finalizou.

Confira a publicação de Felipe Neto sobre a avó:

