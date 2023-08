Felipe de Carolis justifica denúncia de abuso contra autor da Globo: 'Se autoexplica'

Em entrevista à CARAS Brasil, Felipe de Carolis falou sobre publicação de denúncia contra Gilberto Braga

Felipe de Carolis (35), conhecido por seus diversos trabalhos na atuação, como Sam em Verdades Secretas, fez uma denúncia de abuso contra Gilberto Braga (1945-2021), autor de novelas da Globo, pelas redes sociais. Em entrevista à CARAS Brasil, o ator falou sobre a intenção da publicação, feita em julho deste ano, e justificou a denúncia: "Se autoexplica".

"Prefiro não falar muito sobre esse assunto, até porque ele já é antigo, já foi falado 14 anos atrás. A minha intenção ali era chamar a atenção para o que está acontecendo nos Estados Unidos e na Europa, para a paralisação e união dos atores em prol de toda e qualquer coisa errada que aconteça com os roteiristas, produtores e atores. Minha intenção ali era mostrar isso, só que o evento que dei foi a partir de mim, das coisas que já sofri. Mas já se autoexplica", declarou Felipe de Carolis sobre a denúncia de abuso contra Gilberto Braga.

Em 15 de julho deste ano, Felipe de Carolis denunciou o autor de novelas da Globo como Vale Tudo, Paraíso Tropical e Celebridade, que morreu em 2021, por meio de uma publicação nos stories do Instagram. No post, Felipe de Carolis relatou alguns dos episódios com Gilberto Braga.

"Mesmo tendo quebrado um quadro na cabeça dele [Braga] para me defender, o filho da put# continuou por mais cinco anos atrás de mim no Facebook", afirmou o artista na publicação. Ele ainda revelou ter sido demitido um dia após denunciar que Gilberto Braga teria "enfiado a mão em sua calça", quando tinha 19 anos.

Na mesma postagem, Felipe de Carolis expôs um print de tela com uma mensagem que teria sido enviada em 2013 pelo autor de novelas da Globo. "Quando você vai dar para mim?", constava no texto da conversa entre Gilberto Braga e o artista. "Você errou o destinatário da sua mensagem", dizia a resposta do ator de Verdades Secretas.

"A TV Globo nada tem a ver com isso, mas sim as pessoas que trabalham e trabalhavam lá. Tá chegando a hora de jogar a merd# no ventilador de uma vez, para ver se meus colegas tomam coragem de fazer o mesmo que eu", completou Felipe de Carolis na publicação.