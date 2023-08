O que aconteceu com Rafael Cardoso? Entenda boatos sobre carreira e vida pessoal do ator

Rafael Cardoso foi alvo de boatos nesta quinta-feira, 3, de que poderia encerrar sua carreira como ator

Rafael Cardoso (37), conhecido por seus diversos trabalhos na atuação, foi alvo de boatos nesta quinta-feira, 3, de que poderia encerrar sua carreira como ator. Com seu terceiro filho a caminho, a vida pessoal do artista também chamou a atenção da web desde sua separação com Mari Bridi (38), em dezembro de 2022. Entenda o que aconteceu com Rafael Cardoso.

Em dezembro do ano passado, Rafael Cardoso se separou de Mari Bridi, com quem tinha dois filhos, Valentim e Aurora, depois de 15 anos de casamento. Em entrevista à CARAS Brasil, durante o Carnaval deste ano, o ator ainda explicou que precisou desistir de participar da novela Amor Perfeito devido ao período conturbado: "Pedi para sair por conta de tudo o que estava acontecendo. Para você que está fazendo trabalho em uma novela, demanda muito tempo. Estava mudando de casa, chegando em uma casa nova, acertando toda a parte judicial de separação, um monte de coisa. Nunca tinha negado uma novela. Sentei para conversar com a equipe de RH da Globo e todo mundo achou melhor".

Após a separação, o ator foi envolvido em exposições de ex-affairs e em uma polêmica com João Guilherme (21), além de ter engravidado Carol Ferraz, uma psicóloga que teria conhecido no Rio de Janeiro. Em comunicado enviado à CARAS Brasil, a assessoria de Rafael Cardoso confirmou a gravidez: "Quanto à questão da gravidez da Carol Ferraz, ele está prestando todo apoio necessário".

