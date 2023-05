Felipe Andreoli convence Rafa Brites a voltar a praticar esporte: ''É importante''

Pai de 2 filhos, jornalista Felipe Andreoli mostra que a mulher, Rafa Brites, voltou a fazer aulas de tênis e brinca com a influenciadora

O jornalista Felipe Andreoli (43) compartilhou com seus seguidores na noite de terça-feira, 09, que conseguiu fazer a mulher, Rafa Brites (36), voltar a praticar um esporte!

Em sua conta oficial no Instagram, o apresentador e repórter do Globo Esporte posou sorridente em clique ao lado da influenciadora digital em uma quadra de tênis. "Uma das melhores coisas dos últimos tempos: trazer a Rafa Brites de volta pro tênis. Como é importante o casal fazer algo junto", iniciou Andreoli na legenda.

"Assistir série não vale porque alguém (ela, no caso) dorme nos primeiros 15 minutos... Que que vocês dividem? Quem dorme antes aí?", brincou ainda, tirando sarro da mãe de seus dois filhos, o primogênito Rocco, de 6 anos, e o pequeno Leon, que tem um aninho.

Recentemente, Rafa Brites surgiu de lingerie na web e fez uma reflexão sobre autoestima ao exibir cicatriz de suas cesáreas.

Confira Felipe Andreoli convence Rafa Brites a voltar com esporte

Grávida? Rafa Brites revela saudade do barrigão e fãs desconfiam

Vem bebê por aí? A apresentadora Rafa Brites deixou seus seguidores com a pulga atrás da orelha após publicar uma sequência de posts enigmáticos recentemente. É que a esposa do jornalista Felipe Andreoli (43) confessou que está com saudade do barrigão de grávida logo após retornar de viagem romântica com o marido.

Tudo começou quando Rafa postou uma foto ao lado de Felipe em seus stories: “Dia lindo em nossas vidas”, ela legendou fazendo mistério sobre o motivo. Em seguida, a apresentadora decidiu relembrar uma de suas gestações e postou um registro em que exibe o barrigão explodindo durante ensaio.

"Estou com uma saudade dos meus barrigões que dá até medo [risos]", ela legendou a publicação, que levantou suspeitas dos seguidores.